liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ IAEA begrüßt Rückgang der Kämpfe um Akw ++ Stand: 08.02.2024 04:21 Uhr

IAEA-Chef Grossi hat den Rückgang der Kampfhandlungen um das Atomkraftwerk Saporischschja begrüßt. Politiker von SPD und CDU sehen das Scheitern von US-Hilfen für die Ukraine als Warnsignal. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Der Chef der Internationalen Atomaufsichtsbehörde IAEA, Rafael Grossi, hat den Rückgang der Kampfhandlungen um das von Russland besetzte Atomkraftwerk Saporischschja begrüßt. "Die physische Integrität der Anlage ist relativ stabil", sagte Grossi in einem auf der IAEA-Webseite veröffentlichten Video. "Es gab weniger direkte Angriffe oder Beschuss in der Umgebung der Anlage, was eine positive Entwicklung ist, auch wenn wir dies mit großer Vorsicht betrachten." Grossi sagte, er habe bei seinem Besuch des Atomkraftwerks am Mittwoch auch die für die Kühlung wichtigen neugebohrten Brunnen inspiziert und über die Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal gesprochen. Grossi wurde bei seinem Besuch von russischen Soldaten begleitet.

Politiker von SPD und CDU haben das Scheitern von neuer Ukraine-Hilfe im US-Senat als Warnsignal gewertet. "Die Blockade der Ukraine-Hilfen im Kongress ist nur ein erster Vorgeschmack darauf, was drohen könnte, wenn Donald Trump im November abermals ins Weiße Haus gewählt wird", sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth (SPD), dem Nachrichtenportal "t-online". "Europas Sicherheit wäre dann von einem auf den anderen Tag nicht mehr gewährleistet", sagte Roth weiter. "Die Zukunft der freien und unabhängigen Ukraine wäre in höchster Gefahr."

Der SPD-Politiker kritisierte zugleich, dass sich die EU zu lange darauf verlassen habe, dass die USA die Ukraine weiter militärisch umfassend unterstützt. "Wir Europäerinnen und Europäer müssen endlich mehr Verantwortung übernehmen, um den russischen Imperialismus einzuhegen und zu stoppen", sagte Roth. "Das ist der richtige Weg - egal, ob der nächste Präsident nun Trump oder Biden heißt."

"Wir müssen endlich aufwachen und uns auf eine mögliche Präsidentschaft Donald Trumps vorbereiten, indem wir massiv in unsere eigene Sicherheit investieren", sagte auch der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen zu "t-online". Mit Blick auf die Blockadepolitik der Republikaner im US-Kongresse ergänzte er: “Für das außenpolitische Gewicht der USA ist diese Politik verheerend." Es schwäche das Vertrauen der Verbündeten in die USA und ermutige Staaten wie China und Iran, die USA auch militärisch herauszufordern.

Der US-Senat hat ein Milliarden-Paket abgelehnt, das unter anderem Hilfen für die Ukraine vorsieht. Das Ölunternehmen Rosneft Deutschland steht womöglich vor der Verstaatlichung. Die Entwicklungen vom Mittwoch zum Nachlesen.