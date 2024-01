liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Ukrainischer General warnt vor Munitionsmangel ++ Stand: 04.01.2024 09:40 Uhr

Der ukrainische General Najew hat vor akutem Munitionsmangel der Luftabwehr seines Landes gewarnt. Der ukrainische Energieversorger Ukrenerho rechnet nicht mit einem Zusammenbruch des Stromnetzes. Die Entwicklungen im Liveblog.

Seit fast zwei Jahren leiden die Menschen in der Ukraine unter den Angriffen. Zuletzt hat Russland die Angriffe ausgeweitet: ARD-Korrespondentin Susanne Petersohn schildert, wie die Menschen mit den ständigen Angriffen umgehen.

Der ukrainische General Serhij Najew hat vor akutem Munitionsmangel der Luftabwehr seines Landes gewarnt. Derzeit reiche die Munition für die mobilen Flugabwehrsysteme der Ukraine zwar aus, "um den nächsten heftigen Angriffen standzuhalten", sagte Najew der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch bei einem Truppenbesuch nahe Kiew. Mittel- und langfristig brauche die Ukraine aber "natürlich die Hilfe der westlichen Länder, um die Raketenbestände wieder aufzufüllen". Dabei gehe es "vorrangig um mehr Munition".

"Natürlich hätten wir gerne mehr Raketen für die Patriots und die Systeme selbst", sagte der für die mobilen Luftverteidigungseinheiten in der Hauptstadt Kiew und im Norden der Ukraine zuständige Kommandeur der gemeinsamen ukrainischen Streitkräfte General mit Blick auf US-Patriot-Abwehrsysteme. Denn die russische Armee wolle "das Luftabwehrsystem wirklich erschöpfen". Aus Kiews Sicht verdeutlichte die massive russische Angriffswelle auf die Ukraine zum Jahreswechsel die Dringlichkeit für verstärkte westliche Lieferungen von Luftabwehrsystemen, Kampfdrohnen und Raketen mittlerer Reichweite.

Die jüngste russische Angriffswelle auf die Ukraine, ist "massiv und zermürbend", berichtet ARD-Korrespondent Vassili Golod aus Kiew im ARD-Morgenmagazin. Gleichzeitig sei es aber wichtig zu betonen, dass die Flugabwehr hier Schlimmeres verhindert habe. Zum Gefangenenaustausch zwischen der Ukraine und Russland sagte Golod, dass dies "eine ganz große wichtige Nachricht in der Ukraine" gewesen sei. Darauf haben besonders die Angehörigen gewartet. "Das zeigt, dass es doch diplomatische Kanäle zu geben scheint, die so etwas möglich machen", so Golod.

Russland und die Ukraine hatten gestern etwa 450 Kriegsgefangene ausgetauscht. Es war der erste offiziell vermeldete Gefangenenaustausch seit mehreren Monaten.

Der ukrainische Energieversorger Ukrenerho rechnet nicht mit einem Zusammenbruch des Stromnetzes. "Der Feind wird das nicht erreichen", sagte Ukrenerho-Chef Wolodymyr Kudryzkyj in Kiew. Treffer könnten zwar Probleme bereiten. "Aber ich bin sicher, dass es nur um zeitweise Unterbrechungen der Stromversorgung wegen Schäden an einigen Anlagen gehen wird", sagte er. "Es wird keinen Zusammenbruch des Stromnetzes geben." Er riet den Ukrainern trotzdem, sparsam mit Strom umzugehen. Im vergangenen Winter hatte Russland mit Drohnen und Raketen versucht, die Versorgung mit Strom, Wärme und Wasser in der Ukraine zu zerstören. Es gab Ausfälle, aber das System hielt insgesamt stand. Auch in diesem Winter gab es Angriffe auf die Energieinfrastruktur. Die Attacken richten sich nach Einschätzung westlicher Experten derzeit aber vornehmlich gegen ukrainische Rüstungsbetriebe.

