Russland hat nach eigenen Angaben erneut ukrainische Drohnenangriffe über den Regionen Moskau und Kaluga abgewehrt. Laut Ukraine wurden bei russischen Drohnenangriffen in der Region Odessa mehrere Menschen verletzt. Die Entwicklungen im Liveblog.

Ukraine meldet mehrere Verletze nach russischem Drohnenangriff

Moskau: Abwehr mehrerer ukrainischer Drohnenangriffe

Die Slowakei gibt nach dreitägigen Beschränkungen den Lkw-Verkehr über ihre Grenze zur Ukraine wieder frei. "Seit 19.30 Uhr (18.30 MEZ) am 13. Dezember hat die slowakische Seite den Grenzübergang zu ihrem Territorium teilweise wieder geöffnet", teilte der ukrainische Grenzdienst mit. 28 Lastwagen sei die Fahrt aus der Ukraine über den Grenzübergang Uschhorod genehmigt worden.

Slowakische Spediteure hatten am vergangenen Montag den Lkw-Verkehr aus der Ukraine blockiert und Transportgenehmigungen für ukrainische Fahrzeuge gefordert. Angesichts einer fast einmonatigen Blockade der polnisch-ukrainischen Grenze durch polnische Spediteure hatte eine beträchtliche Zahl von Lastkraftwagen die slowakischen Grenzübergänge genutzt, um in die EU zu gelangen.

In Russland haben die Behörden den Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes (HUR), Kyrylo Budanow, auf ihre Fahndungsliste gesetzt. Der Name des 37-Jährigen tauchte in einer Datenbank des russischen Innenministeriums mit Personen auf, die wegen Verstößen gegen das Strafgesetzbuch gesucht werden. Die Behörden machten zunächst keine Angaben dazu, was sie Budanow vorwerfen. Budanow leitet seit 2020 die Abteilung für den Militärgeheimdienst im ukrainischen Verteidigungsministerium. Seine einflussreiche Behörde wird für mehrere Angriffe gegen Russland seit Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 verantwortlich gemacht. Unter anderem wirft Moskau dem HUR vor, im Oktober 2022 den Anschlag auf die Krim-Brücke organisiert zu haben, welche die von Moskau annektierte ukrainische Halbinsel mit Russland verbindet.

Im November hatte Kiew Moskau vorgeworfen, Budanows Ehefrau Marianna Budanowa, eine Beraterin von Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko, vergiftet zu haben. Der Kreml wies die Anschuldigungen zurück. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte vor Journalisten, dass "die Ukraine immer in allem Russland beschuldigt".

Bei neuen russischen Drohnenangriffen sind in der Schwarzmeerregion Odessa nach ukrainischen Angaben mehr als zehn Menschen verletzt worden. Zudem seien elf Gebäude beschädigt worden, teilte der Zivilschutz mit. Unter den Verletzten seien auch drei Kinder, hieß es. Die Kinder und zwei Erwachsene mussten demnach im Krankenhaus behandelt werden.

Laut Flugabwehr in Kiew konnten die Luftstreitkräfte insgesamt 42 von 43 russischen Drohnen abschießen. Die Region Odessa war demnach am stärksten von den Attacken betroffen.

Bei dem heute beginnenden zweitägigen EU-Gipfel sind die Beitrittsverhandlungen für die Ukraine eines der großen Themen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schrieb auf der Plattform X (ehemals Twitter), er habe auch mit dem Präsidenten des Europäischen Rats, Charles Michel, und dem neuen polnischen Regierungschef Donald Tusk telefoniert. Mit Michel habe er die "erwarteten Ergebnisse für die Ukraine" auf dem Gipfel erörtert, die die unerschütterliche Unterstützung und Einheit der EU unter Beweis stellen müssten. "Beides ist notwendig, um die Widerstandsfähigkeit der Ukraine gegen die russische Aggression und auf dem Weg zur EU-Mitgliedschaft zu stärken." Mit Tusk habe er über die anstehenden Entscheidungen auf dem Gipfel gesprochen, die die gesamte europäische Gemeinschaft zusammenbringen würden. "Ich habe Worte aufrichtiger Unterstützung vernommen, schrieb Selenskyj.

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union kommen heute in Brüssel zu ihrem jährlichen Vorweihnachts-Gipfel zusammen. Bei dem zweitägigen Treffen geht es insbesondere um weitere Finanzhilfen für die von Russland angegriffene Ukraine.

Im Gespräch sind Wirtschaftshilfen in Höhe von 50 Milliarden Euro für die kommenden vier Jahre. Bei dem Gipfel geht es zudem um den Beginn von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und dem Nachbarland Moldau. Ungarn droht allerdings mit einem Veto gegen die Beschlüsse. Bundeskanzler Olaf Scholz will sich für eine Konsenslösung stark machen. Weitere Themen sind der Nahost-Krieg, der mittelfristige Finanzrahmen der EU bis 2027 und die Migration.

Russland hat in der Nacht erneut ukrainische Drohnenangriffe abgewehrt, so die Angaben. Neun unbemannte Flugkörper seien über den Regionen Moskau und Kaluga abgefangen worden, teilte das russische Verteidigungsministerium laut staatlicher Nachrichtenagentur Tass mit. Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin hatte zuvor auf Telegram geschrieben, in der Region Moskau seien zwei Drohnen abgefangen worden, die in Richtung der russischen Hauptstadt geflogen seien. Vorläufigen Informationen zufolge habe es weder Schäden noch Opfer durch herabstürzende Teile gegeben. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht. Immer wieder kommt es vor, dass Russland von angeblich erfolgreich abgewehrten Angriffen spricht, dann aber doch Schäden bekannt werden.

Russland führt seit mehr als 21 Monaten einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine. Bei ihrem Abwehrkampf gegen die russische Invasion beschießt die Ukraine auch immer wieder russisches Staatsgebiet - sowohl in der Grenzregion als auch im Hinterland.

Russland beobachtet nach eigenen Angaben einen Rückgang der US-Unterstützung für die Ukraine. "Die Amerikaner fragen sich, wofür sie das Geld eigentlich ausgeben", sagt Kremlsprecher Dmitri Peskow der Tageszeitung "Iswestija". "Das Kiewer Regime hat den Amerikanern einen Sieg auf dem Schlachtfeld versprochen, wenn sie ihnen 100 Milliarden Dollar geben." Die Amerikaner würden nun erkennen, dass sie betrogen worden seien. "Es gibt keinen Sieg auf dem Schlachtfeld, die ukrainischen Streitkräfte verlieren schnell ihre Stellungen. Dieser Prozess ist nicht aufzuhalten."

Der Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Washington endete ohne die Zusage weiterer US-Hilfe. Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, wollte die Forderung von US-Präsident Joe Biden nach 61,4 Milliarden Dollar für die Ukraine nicht unterstützen.

