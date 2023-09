liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Russland meldet Abschuss von Drohnen ++ Stand: 07.09.2023 05:30 Uhr

Die russische Flugabwehr hat nach eigenen Angaben in Rostow am Don und in Moskau Drohnen abgeschossen. Russlands Botschaft in Washington verurteilte die Lieferung von Uranmunition an die Ukraine. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Die russische Botschaft in Washington hat die Pläne der USA, Uranmunition an die Ukraine zu liefern, als "klares Zeichen der Unmenschlichkeit" verurteilt. "Washington, das von der Idee besessen ist, Russland eine 'strategische Niederlage' zuzufügen, ist bereit, nicht nur bis zum letzten Ukrainer zu kämpfen", erklärte die russische Botschaft auf Telegram. Es sei auch bereit, künftige Generationen abzuschreiben.

Die USA werden der Ukraine erstmals panzerbrechende Uranmunition liefern, wie das US-Verteidigungsministerium am Mittwoch erklärte. Geplant ist ein neues Rüstungspaket für die Ukraine im Umfang von 175 Millionen Dollar (rund 163 Millionen Euro). Darin enthalten ist Munition vom Kaliber 120 Millimeter mit abgereichertem Uran für die im Januar zugesagten US-Kampfpanzer vom Typ "Abrams".

Die russische Flugabwehr hat nach eigenen Angaben in Rostow am Don unweit der Grenze zur Ukraine und in Moskau Drohnen abgeschossen. Das berichteten Behördenvertreter am frühen Morgen. In Rostow am Don wurde im Stadtzentrum ein Mensch durch die Trümmer einer abgeschossenen Drohne verletzt, musste aber nicht ins Krankenhaus, wie der Gouverneur von Rostow, Wassili Golubew, auf Telegram schrieb.

Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin schrieb auf Telegram, in einem Stadtbezirk der Hauptstadt sei eine Drohne abgeschossen worden. Verletzte oder Schäden seien erst einmal nicht gemeldet worden.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

