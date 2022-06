Liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Amnesty: Kriegsverbrechen in Mariupol ++ Stand: 30.06.2022 02:46 Uhr

Der Angriff auf ein Theater in Mariupol im März war einem Amnesty-Bericht zufolge ein russisches Kriegsverbrechen. Laut Kremlchef Putin läuft die von ihm so bezeichnete "Spezialoperation" in der Ukraine nach Plan. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Putin: "Spezialoperation" in der Ukraine läuft nach Plan Mehr als vier Monate nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hat Kremlchef Wladimir Putin erneut behauptet, die Kampfhandlungen liefen planmäßig. "Die Arbeit läuft ruhig, rhythmisch, die Truppen bewegen sich und erreichen die Linien, die ihnen als Etappenziele vorgegeben wurden', sagte Putin vor russischen Journalisten in der turkmenischen Hauptstadt Aschgabat. "Alles läuft nach Plan", zitierte ihn die russische Nachrichtenagentur Tass. Nach Einschätzung westlicher Experten rückt das russische Militär vor, erleidet dabei hohe Verluste und verbraucht in hohem Tempo seine Bestände von Artillerie-Geschossen.