liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Blinken bekräftigt Hilfe für die Ukraine ++ Stand: 14.11.2023 04:48 Uhr

US-Außenminister Blinken hat der Ukraine die Unterstützung der USA für den Winter zugesagt. Ukrainische Piloten werden frühestens Anfang 2024 an F-16-Kampfjets in Rumänien geschult werden können. Alle Entwicklungen im Liveblog.

US-Außenminister Antony Blinken hat der Ukraine die Unterstützung der USA für den Winter zugesagt. Blinken traf in Washington den Stabschef des ukrainischen Präsidialamtes, Andrij Jermak, und sprach mit ihm über "Schritte, die wir gemeinsam mit der Ukraine unternehmen können, um ihre Infrastruktur für den bevorstehenden Winter zu stärken", erklärte US-Außenministeriumssprecher Matthew Millers nach dem Treffen vor Journalisten.

"Wir haben in unseren Gesprächen mit der ukrainischen Regierung deutlich gemacht, dass wir ihr weiterhin zur Seite stehen und sie unterstützen werden", fügte Miller hinzu. Im vergangenen Winter habe Russland versucht, die Energieinfrastruktur in der Ukraine zu zerstören. "Das könnten sie wieder tun", erklärte er.

Das Bundesfinanzministerium genehmigt einem Medienbericht zufolge für das Haushaltsjahr 2024 mehr Geld als geplant für Rüstungsgüter für die Ukraine sowie für die Wiederaufstockung von an die Ukraine geliefertem Bundeswehrmaterial. Vier zusätzliche Milliarden Euro an Barmitteln sind eingeplant, zwei weitere Milliarden sollen als sogenannte Verpflichtungsermächtigungen ausgegeben werden, wie aus einer Aufstellung aus dem Haus von Finanzminister Christian Lindner hervorgeht, die dem "Spiegel" vorlag.

Demnach waren vier Milliarden Euro als Barmittel für 2024 vorgesehen und weitere vier Milliarden Euro als Verpflichtungsermächtigungen, die erst später zu Buche schlagen. Das Verteidigungsressort hatte nach Informationen des "Spiegel" intern eine Lücke von rund 5,2 Milliarden Euro bei der Waffenhilfe für die Ukraine geltend gemacht. Die dürfte nun geschlossen sein – vorausgesetzt, der Haushaltsausschuss des Bundestags nimmt bei seiner Bereinigungssitzung am Donnerstag den Vorschlag des Finanzministeriums an und der Bundestag stimmt dem Haushalt im Dezember zu.

Ukrainische Piloten werden frühestens Anfang 2024 in einem in Rumänien neu eröffneten Trainingsszentrum an den F-16-Kampfjets aus den USA geschult werden können. Das Programm werde "höchstwahrscheinlich" Anfang nächsten Jahres beginnen, sagte ein Sprecher der niederländischen Armee, die die Flugzeuge liefert, der Nachrichtenagentur AFP. Die USA hatten im August die Lieferung von niederländischen und dänischen Kampfjets aus US-Produktion an die Ukraine genehmigt.

Rumäniens Verteidigungsminister Angel Tilvar nannte seinerseits keinen Zeitplan und sagte, er "analysiere die effektivsten Wege", um so bald wie möglich mit der Ausbildung der Ukrainer zu beginnen.

