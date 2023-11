liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Russland löscht Meldungen über Rückzug ++ Stand: 13.11.2023 12:41 Uhr

Russische Nachrichtenagenturen haben mutmaßliche Rückzüge in der Südukraine gemeldet - und dies wieder zurückgezogen. Außenministerin Baerbock sagt einen "massiven Ausbau" der Ukraine-Unterstützung zu. Alle Entwicklungen im Liveblog.

In Rumänien beginnt die Ausbildung von ukrainischen Piloten an Kampfjets des Typs F-16. Rumäniens Verteidigungsminister Angel Tilvar und seine niederländische Amtskollegin Kajsa Ollongren haben in der Luftwaffenbasis Borcea bei Fetesti, 150 Kilometer östlich von Bukarest, dafür das Trainingszentrum EFTC eröffnet. Die Niederlande stellen für das Programm, an dem auch rumänische Piloten teilnehmen, 12 bis 18 Kampfjets zur Verfügung. Der F-16-Hersteller Lockheed schickt Ausbilder und Wartungspersonal.

Wann die Ukraine die Kampfflugzeuge auch im Kriegsgebiet einsetzen kann, ist unklar. Geschätzt wird, dass das Training der Piloten mindestens sechs Monate dauern wird.

Rumänien selbst besitzt derzeit 17 gebrauchte F-16-Kampfjets, die das Land aus Portugal gekauft hatte. Diese sollen modernisiert werden. Ferner kaufte Rumänien 32 gebrauchte F-16-Jets aus Norwegen, von denen die ersten acht nach Schätzung des Verteidigungsministers Tilvar noch in diesem Jahr geliefert werden sollen.

Zwei staatliche russische Nachrichtenagenturen haben kurzzeitig über einen angeblichen Rückzug der eigenen Armee im südukrainischen Gebiet Cherson berichtet - die Meldung allerdings wenig später wieder zurückgezogen. "Die Leitung der Gruppierung 'Dnepr' hat eine Umgruppierung der Streitkräfte auf günstigere Positionen im Osten des (Flusses) Dnipro beschlossen", hieß es bei der Nachrichtenagentur Tass. Eine zweite, Ria Nowosti, verbreitete einen ähnlichen Text. Einige Minuten später teilten beide mit, die Meldungen seien "annulliert" worden.

Das Portal RBK zitierte wenig später zudem das russische Verteidigungsministerium mit den Worten, es handele sich um das "Versenden einer Falschnachricht" und um eine "Provokation". Was genau hinter dem Vorfall steckte, war zunächst unklar. Das Militär selbst verbreitete keine entsprechende Mitteilung. Journalisten des Portals Meduza wiesen darauf hin, dass staatliche russische Medien Ministeriumsmitteilungen oft noch vor deren offizieller Veröffentlichung erhielten.

Mit "Umgruppierungen" hatte das russische Militär in der Vergangenheit eigene Niederlagen und Rückzüge umschrieben - etwa im Herbst 2022 in der ostukrainischen Region Charkiw.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Außenministerin Annalena Baerbock hat eine deutliche Ausweitung der Unterstützung der Ukraine angekündigt. "So stark die aktuelle Krisendiplomatie mit Blick auf den Nahen und Mittleren Osten ist, so wichtig ist es auch, uns den geopolitischen Herausforderungen hier vor Ort zu stellen", sagte die Grünen-Politikerin bei einem Außenministertreffen in Brüssel. "Unsere Unterstützung wird gerade auch für das nächste Jahr massiv weiter ausgebaut werden."

Details zu den Planungen für das kommende Jahr nannte Baerbock nicht. Mit Blick auf die nächsten Wochen und Monate verwies sie auf den sogenannten Winterschutzschirm, der unter anderem die Lieferung eines weiteren Flugabwehrsystems des Typs "Patriot" und von Stromgeneratoren vorsieht. Damit soll verhindert werden, dass russische Angriffe dazu führen, dass Ukrainerinnen und Ukrainer im Winter frieren müssen.

Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios soll die deutsche Militärhilfe für die Ukraine auf acht Milliarden Euro im kommenden Jahr steigen.

Russische Truppen greifen vermehrt Frontstädte in der Ostukraine an. Fast fünf Millionen Menschen sind wegen der russischen Attacken innerhalb der Ukraine geflüchtet.