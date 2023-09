liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Zwei Verletzte nach Angriffen auf Ismajil ++ Stand: 26.09.2023 09:27 Uhr

Bei einem russischen Luftangriff auf den Hafen von Ismajil sind nach ukrainischen Angaben zwei Menschen verletzt worden. Mehrere Ortschaften in der Region Kursk sind laut russischen Behörden ohne Strom. Die Entwicklungen im Liveblog.

Russlands Schwarzmeerflotte ist nach britischer Einschätzung trotz der jüngsten Angriffe weiterhin einsatzbereit. Die Ukraine hatte die Flotte in den vergangenen Wochen mehrfach attackiert, darunter deren Hauptquartier in der Hafenstadt Sewastopol auf der von Moskau annektierten Halbinsel Krim.

"Diese Angriffe haben mehr Schäden angerichtet und waren koordinierter als bisher im Krieg", schrieb das britische Verteidigungsministerium in seinem täglichen Update beim Kurznachrichtendienst X. Der physische Schaden sei mit ziemlicher Gewissheit groß, aber örtlich begrenzt.

In sieben Ortschaften in der russischen Region Kursk ist nach einem ukrainischen Drohnenangriff der Strom ausgefallen. Das teilte der Gouverneur der Region, Roman Starowoit, auf Telegram mit. Ein Umspannwerk sei bei dem Angriff beschädigt worden, erklärte er. Verletzte habe es nicht gegeben.

Bei erneuten russischen Drohnenangriffen sind nach ukrainischen Angaben zwei Menschen im Gebiet Odessa unweit der Grenze zum EU-Land Rumänien verletzt worden. "Im Landkreis Ismajil gab es Einschläge in der Hafeninfrastruktur", teilte der Militärgouverneur von Odessa, Oleh Kiper, auf Telegram mit. Bei den Verletzten handle es sich um Lastwagenfahrer.

Die ukrainische Luftwaffe berichtete am Morgen von insgesamt 38 Kamikaze-Drohnen, die Russland in der Nacht von der seit 2014 besetzten Halbinsel Krim aus in Richtung Ukraine gestartet habe. 26 davon seien abgeschossen worden.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums hat die russische Luftabwehr mehrere ukrainische Drohnenangriffe auf Ziele in den Grenzregionen Belgorod und Kursk abgewehrt. Mindestens elf Drohnen seien zerstört worden. In einer separaten Meldung auf Telegram teilte das Ministerium mit, sieben Drohnen seien über Belgorod und vier über Kursk abgeschossen worden. Die Meldungen konnten nicht unabhängig verifiziert werden.

