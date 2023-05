liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Explosionen von Luftabwehrraketen erschüttern Kiew ++ Stand: 16.05.2023 04:32 Uhr

Heftige Explosionen von Luftabwehrraketen haben die ukrainische Hauptstadt Kiew erschüttert. Der oberste Richter der Ukraine wurde wegen Korruption in Millionenhöhe gefasst. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Russland strebt nach Angaben des Weißen Hauses den Kauf weiterer Kampfdrohnen aus dem Iran zum Einsatz im Krieg in der Ukraine an. Die in der Vergangenheit von Teheran gekauften 400 Drohnen seien fast aufgebraucht, hieß es. Die US-Regierung hatte im vergangenen Jahr Satellitenaufnahmen und Geheimdiensterkenntnisse öffentlich gemacht, die nahelegen sollen, dass der Iran Hunderte Kampfdrohnen an Russland verkaufte. Seit Monaten erklären US-Regierungsvertreter öffentlich, der Iran erwäge nach Vermutung der USA den Verkauf Hunderter ballistischer Raketen an Russland. Washington habe aber keine Beweise dafür, dass ein Geschäft zustande kam.

In der Ukraine haben Anti-Korruptionskämpfer Schmiergeldzahlungen in Millionenhöhe beim Obersten Gerichtshof aufgedeckt. Gerichtspräsident Wsewolod Knjasjew sei bei einer Entgegennahme von drei Millionen US-Dollar (2,76 Millionen Euro) gefasst worden, berichtete die Internetzeitung "Ukrajinska Prawda" am späten Abend.

Das Nationale Anti-Korruptions-Büro der Ukraine (NABU) veröffentlichte ein Foto von Bündeln mit Geldscheinen auf einer Couch. Details sollten später bekannt gegeben werden. Medien in Kiew berichteten, bei anderen Richtern der obersten Justizinstanz gebe es Razzien.

Heftige Explosionen von Luftabwehrraketen haben die Einwohner der ukrainischen Hauptstadt Kiew aus dem Schlaf gerissen. Raketentrümmer seien auf das Gelände des städtischen Tierparks heruntergefallen, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko mit. Seinen Angaben nach wurden drei Menschen verletzt und ein größeres Gebäude beschädigt. Zudem seien mehrere Autos in Brand geraten. Der Militärverwaltung zufolge waren vier Stadtteile betroffen. Nähere Angaben zu weiteren Opfern und Schäden wurden vorerst nicht bekanntgegeben. Luftalarm war in der Nacht im ganzen Land ausgelöst worden.