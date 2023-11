liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Russland meldet Abwehr von Drohnen über Krim ++ Stand: 02.11.2023 10:50 Uhr

Die russische Flugabwehr hat nach eigenen Angaben ukrainische Drohnenangriffe auf die Halbinsel Krim abgewehrt. Papst Franziskus hat davor gewarnt, sich an die Kriege auf der Welt zu gewöhnen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Das britische Verteidigungsministerium bescheinigt den Russen im Angriffskrieg gegen die Ukraine weiterhin Probleme bei der Flugabwehr. Russland habe in der letzten Woche wahrscheinlich mindestens vier Abschussrampen für Boden-Luft-Raketen verloren, schrieben die Briten in ihrem täglichen Update beim Kurznachrichtendienst X. Russischen Medienberichten zufolge seien drei Raketenwerfer in der Region Luhansk zerstört worden, ukrainische Quellen hätten weitere Verluste auf der Krim gemeldet.

In der Schlacht um die ostukrainische Stadt Awdijiwka ordnen die russischen Truppen sich nach Auffassung des ukrainischen Militärs neu, um sich in Position für neue Angriffe zu bringen. "Der Feind versucht weiterhin, Awdijiwka einzukreisen, aber jetzt nicht mehr so aktiv - der Feind versucht, sich neu zu gruppieren und sich von Verlusten zu erholen, um weiter anzugreifen", erklärte ein Militärsprecher.

Seit Mitte Oktober versuchen die russischen Truppen nach Angaben lokaler Behörden wieder verstärkt, das seit Monaten umkämpfte Awdijiwka mit Dauerbeschuss einzunehmen. Die Stadt ist zu einem Symbol des ukrainischen Widerstands geworden.

Seit Beginn des Krieges sind viele Angehörige der russischen Armee in ukrainische Kriegsgefangenschaft geraten. Sie sitzen in Gefängnissen oder im landesweit einzigen Kriegsgefangenenlager. Andrea Beer hat mit einigen von ihnen gesprochen.

Nordkorea hat im Rahmen von Waffenlieferungen nach Auffassung des südkoreanischen Militärs auch verschiedene Arten von Raketen an Russland geliefert. Das berichtete das südkoreanische Militär. Über die Lieferung von Munition und Geschossen an das in der Ukraine kriegführende Land war weithin berichtet worden.

Am Vortag hatte der südkoreanische Geheimdienst die Abgeordneten das Landes darüber unterrichtet, dass Pjöngjang Moskau im Zuge einer vertieften Militärkooperation zwischen den beiden Ländern jüngst mehr als eine Million Artilleriegeschosse zur Verfügung stellte.

Die russische Flugabwehr hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau fünf ukrainische Drohnenangriffe auf die annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim abgewehrt. Am Morgen seien insgesamt sechs Versuche des "Kiewer Regimes, Terroranschläge zu verüben", vereitelt worden, teilte das Ministerium mit. Eine Drohne sei über dem Schwarzen Meer vernichtet, fünf weitere Flugobjekte über dem Gebiet der Krim abgefangen worden.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Schraffiert: von Russland besetzte Gebiete

Papst Franziskus hat vor Antisemitismus gewarnt. Dieser sei verborgen immer da gewesen, in der aktuellen Situation sei er sehr groß, sagte der Papst in einem Interview. In dem Gespräch verwies Franziskus auch auf die anderen Kriege auf der Welt, unter anderem im Jemen, in Syrien und in der Ukraine.

Man gewöhne sich leider an diese Nachrichten, "aber wir dürfen uns daran nicht gewöhnen", appellierte der Papst. Hinter den vielen bewaffneten Konflikten stehe eine wirtschaftlich lukrative Rüstungsindustrie, kritisierte er.

Der neue Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, hat neue Finanzhilfen für die Ukraine in Aussicht gestellt. Mit der entsprechenden Vorlage werde sich seine Kammer aber erst befassen, wenn die Abgeordneten ein Hilfspaket im Umfang von 14,5 Milliarden Dollar (rund 13,7 Milliarden Euro) für Israel festgezurrt hätten, betonte Johnson bei einem Besuch im Senat, wo er sich republikanischen Parteikollegen vorstellte. Noch diese Woche ist demnach eine Verabschiedung der Gelder für Israel geplant, das im Krieg gegen die militant-islamistische Hamas ist.

