liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ UN: Im Jahr 2023 bereits 14 Helfer getötet ++ Stand: 01.11.2023 07:03 Uhr

Alle Entwicklungen im Liveblog.

14 Mitarbeiter von Hilfsorganisationen in 2023 getötet

Die Zahl der getöteten Mitarbeiter von Hilfsorganisationen im Krieg gegen die Ukraine hat sich von vier im vergangenen Jahr auf bisher 14 in diesem Jahr mehr als verdreifacht. Das teilte das UN-Nothilfebüro OCHA mit. In den ersten neun Monaten dieses Jahres hätten sich mehr als 500 humanitäre Organisationen in der Ukraine engagiert - die meisten vor Ort. Von dieser Hilfe profitierten den Angaben zufolge neun Millionen Menschen.

In der Hafenstadt Sewastopol auf der Krim herrscht Luftalarm, der Verkehr auf der Krim-Brücke sowie der Schiffsverkehr wurden eingestellt. Das teilten die von Russland eingesetzten Beamten auf der Halbinsel mit.

Die russische Luftabwehr hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau erneut zwei ukrainische Drohnen über dem westrussischen Grenzgebiet Kursk abgefangen. Am späten Dienstagabend sei ein Versuch Kiews vereitelt worden, "einen Terroranschlag auf Einrichtungen im Hoheitsgebiet der Russischen Föderation zu verüben", teilte das Ministerium in der Nacht auf Telegram mit. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig prüfen.

Ungeachtet der derzeit schwierigen Lage an der Front hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seinen Landsleuten für die Zukunft weitere militärische Erfolge in Aussicht gestellt - insbesondere in der Schwarzmeerregion. "Die moderne Welt ist so gestaltet, dass sie sich zu schnell an den Erfolg gewöhnt. Als die Aggression in vollem Umfang begann, haben viele Menschen auf der Welt erwartet, dass die Ukraine nicht standhalten würde", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. "Mittlerweile werden die kolossalen Leistungen unseres Volkes, aller unserer Soldaten, einfach als gegeben angesehen." Selenskyj fügte hinzu: "Der Erfolg der Ukraine im Kampf um das Schwarze Meer wird in die Geschichtsbücher eingehen, auch wenn das derzeit nicht mehr so ​​oft diskutiert wird."

