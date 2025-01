liveblog Lage in Nahost ++ Beginn der Waffenruhe verzögert sich ++ Stand: 19.01.2025 07:53 Uhr

Der Beginn der geplanten Waffenruhe im Gazastreifen verzögert sich. Israel wirft der Hamas vor, nicht alle Bedingungen für das in Kraft treten erfüllt zu haben. Die Entwicklungen im Liveblog.

Der für 7.30 Uhr geplante Beginn der Waffenruhe im Gazastreifen verzögert sich. Das teilte der Sprecher der israelischen Armee, Daniel Hagari, mit. Der Grund sei, dass die Terrormiliz Hamas bislang keine Liste mit den Namen der ersten drei Geiseln, die laut Abkommen noch im Laufe des Tages freikommen sollen, übermittelt habe. Solange Israel keine solche Liste vorliege, werde das Militär seinen Einsatz im Gazastreifen fortsetzen.

Die Hamas bekräftigte ihr Bekenntnis zu dem Waffenruhe-Abkommen und verwies bei der fehlenden Namensliste auf technische Gründe vor Ort.

Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge die Leiche eines israelischen Soldaten aus dem Gazastreifen geborgen, der bereits im jahr 2014 bei einem Militäreinsatz gefallen war. Vergangene Nacht habe der Inlandsgeheimdienst Shin Bet zusammen mit den israelischen Streitkräften in einem Spezialeinsatz die Leiche des Soldaten zurück nach Israel gebracht.

Israel war der Terrormiliz Hamas vor, die Leiche des Soldaten entführt und seitdem aufbewahrt zu haben. Die Familie des Unteroffiziers sei nach einer offiziellen Identifizierung über die Rückbringung seiner sterblichen Überreste informiert worden, teilte die Armee mit.

Die israelische Armee hat die Menschen im Gazastreifen kurz vor dem geplanten Inkrafttreten einer Waffenruhe davor gewarnt, sich den eigenen Soldaten zu nähern oder sich auf die Pufferzone zuzubewegen. "Wir fordern Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit dringend auf, nicht in Richtung der Pufferzone oder der Streitkräfte zu gehen", erklärte ein Militärsprecher im Onlinedienst Telegram. "Zum jetzigen Zeitpunkt ist es gefährlich, sich auf die Pufferzone zuzubewegen oder sich von Süden nach Norden durch das Gaza-Tal zu bewegen", fuhr er fort. "Jeder, der sich in diese Gebiete begibt, bringt sich selbst in Gefahr."

Die militant-islamistische Hamas hat laut der Nachrichtenagentur bestätigt, dass bislang keine Liste mit den Namen der Geiseln, die die Terrormiliz freilassen will, an Israel übergeben wurde. Die Hamas nannte technische Gründe für die Verzögerung. Die Liste solle aber während der ersten Phase der geplanten Waffenruhe übergeben werden.

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu drängt weiterhin auf eine Liste mit den Namen der Geiseln, die die Terrormiliz Hamas im Rahmen des Waffenruhe-Abkommens freilassen will. Erst nach Erhalt dieser Liste solle das israelische Militär eine Waffenruhe einhalten, hieß es in einer Erklärung, die das Büro des Premiers veröffentlichte.

Die am Mittwoch vereinbarte Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas soll um 7.30 Uhr deutscher Zeit in Kraft treten.

Die israelischen Streitkräfte beginnen, sich aus den Gebieten im Süden des Gazastreifens zurückzuziehen. Dies berichten Medien, die der radikal-islamischen Palästinenser-Organisation Hamas nahestehen. Die israelischen Truppen verlassen demnach die Gegend um Rafah bis hin zum Philadelphi-Korridor entlang der Grenze zwischen Ägypten und dem Gazastreifen. Die Waffenruhe im Gazastreifen soll nach Angaben des Vermittlers Katar am Sonntagmorgen um 07.30 Uhr MEZ in Kraft treten.

Nur wenige Stunden vor dem Inkrafttreten der Waffenruhe gab es neuen Konfliktstoff zwischen Israel und der Hamas. Nach Angaben von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte die Hamas die Namen der ersten drei Geiseln, die am Sonntag freikommen sollen, noch nicht kommuniziert - obwohl dies bereits hätte geschehen müssen.

Israels Militär hat nahe der Grenze zum Gazastreifen in Vorbereitung auf die am Morgen beginnende Waffenruhe drei Stationen zur Erstaufnahme der freizulassenden Geiseln eingerichtet. Wie die Armee mitteilte, sollen die Befreiten dort von Ärzten und Psychologen medizinisch erstversorgt und betreut werden. Anschließend würden sie zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht und dort mit ihren Familien zusammengeführt, hieß es.

