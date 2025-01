liveblog Nahost-Liveblog ++ Israel will mehr als 730 Häftlinge freilassen ++ Stand: 18.01.2025 07:13 Uhr

Im Zuge des mit der Hamas vereinbarten Abkommens für eine Waffenruhe will Israel mehr als 730 palästinensische Häftlinge freilassen. Die israelische Armee bereitet den Rückzug aus Teilen Gazas vor. Die Entwicklungen im Liveblog.

Der israelische Präsident Isaac Herzog hat die Zustimmung der Regierung des Landes zu dem Abkommen über eine Waffenruhe im Gazastreifen begrüßt. Es sei die höchste Pflicht, alle Geiseln nach Hause zu holen, betonte Herzog. Die Terrormiliz Hamas hat zugesagt, in der ersten Phase der Waffenruhe 33 israelische Geiseln freizulassen.

Israel will in der ersten Phase der mit der Terrormiliz Hamas vereinbarten Waffenruhe 737 palästinensische Häftlinge freilassen. Das berichtete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf das israelische Justizministerium.

Die Waffenruhe soll am Sonntag in Kraft treten und zunächst für sechs Wochen gelten. Die Hamas hat im Gegenzug zur Freilassung der Häftlinge zugesagt, dass 33 israelische Geiseln freikommen sollen. Bereits am Sonntagnachmittag will Israel laut Ministerium die ersten 95 Häftlinge freilassen. Dazu zählten 69 Frauen, 16 Männer und zehn Minderjährige, darunter ein 16-Jähriger. Nur sieben von ihnen wurden vor dem Hamas-Überfall auf Israel am 7. Oktober 2023 inhaftiert.

Vermittler aus Ägypten, Katar, den USA und Israel haben in Kairo über Vorkehrungen zur Umsetzung des Waffenruhe-Abkommens für den Gazastreifen beraten. Die Gespräche seien positiv abgeschlossen worden, berichtete der staatsnahe ägyptische Fernsehsender Al-Kahera News gestern Abend unter Berufung auf eine informierte ägyptische Quelle.

Demnach einigten sich die Unterhändler darauf, ein gemeinsames Operationszentrum in Kairo einzurichten, um "eine effektive Koordinierung" und die Einhaltung der Bedingungen der Waffenruhe zu gewährleisten.

Israelische Truppen im Gazastreifen bereiten nach Militärangaben die Umsetzung des Waffenruheabkommens mit der Hamas vor, das ab diesem Sonntag gelten soll. Dazu gehörten Vorkehrungen für einen schrittweisen Rückzug von Soldaten aus Teilen des Gebiets, hieß es in einer Erklärung. Doch werde man vertriebene Palästinenser nicht in Gegenden zurückkehren lassen, wo israelische Truppen stationiert seien, und auch nicht in Gebiete nahe der Grenze zu Israel, erklärte das Militär.

Mehrere Kliniken in Israel bereiten sich auf die Rückkehr und die Versorgung der Geiseln vor. Die UN fordern einen ungehinderten Zugang von humanitären Helfern im Gazastreifen.