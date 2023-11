Deal mit der Hamas Weitere 17 Geiseln zurück in Israel Stand: 26.11.2023 05:06 Uhr

Nach sieben Wochen in Hamas-Gefangenschaft sind 17 weitere Geiseln frei und wieder in Israel. Vier der 13 Israelis haben laut Außenministerin Baerbock auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Zudem wurden vier Thailänder freigelassen.

Nach stundenlangen Verzögerungen hat die radikalislamische Hamas am Samstagabend eine zweite Gruppe von Geiseln freigelassen. Wie die israelische Armee mitteilte, kehrten die 17 Freigelassenen über Ägypten nach Israel zurück. Nach Angaben der israelischen Regierung handelt es sich um 13 Israelis und vier Thailänder. Sie sollten nach einer ersten medizinischen Untersuchung von der israelischen Armee in israelische Krankenhäuser begleitet werden, wo sie mit ihren Familien zusammengeführt werden sollen, teilte das israelische Militär (IDF) mit.

Das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu erklärte, die Regierung "umarmt die Geiseln, die nach Hause zurückkommen, 13 unserer Staatsbürger und vier thailändische Staaatsbürger". Katar erklärte, bei den freigelassenen Israelis handele es sich um acht Kinder und fünf Frauen.

Vier Deutsch-Israelis unter den Freigelassenen

Der bewaffnete Arm der Hamas, die Essedin-al-Kassam-Brigaden, hatten die Geiseln nach eigenen Angaben kurz vor Mitternacht an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz übergeben. Das Rote Kreuz brachte die Freigelassenen über den Grenzübergang Rafah im Süden des Gazastreifens nach Ägypten. Von dort aus wurden sie nach Israel gebracht.

Unter den freigelassenen Israelis sind auch vier deutsche Staatsbürger. Das teilte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock auf der Plattform X mit. "Ich denke an sie und an die, die noch in den Händen der Hamas sind. Wir arbeiten mit aller Kraft daran, dass auch sie bald in Freiheit sind", schrieb Baerbock.

Die Hamas hatte am Abend mitgeteilt, dass sie die Freilassung der thailändischen Geiseln aus dem Gazastreifen auf Vermittlung des türkischen Regierungschefs Recep Tayyip Erdogan abgeschlossen hätte. Alle seien in Sicherheit, in stabiler mentaler Verfassung und in der Lage, normal zu sprechen, teilte Thailands Ministerpräsident Srettha Thavisin mit. "Sie wollen duschen und ihre Angehörigen kontaktieren", schrieb er auf X. Nach Angaben des thailändischen Außenministeriums befinden sich noch immer 18 ihrer Landsleute in Gefangenschaft.

Zunächst für tot gehaltenes Mädchen unter Freigelassenen

Auch ein zunächst für tot gehaltenes, neunjähriges irisch-israelisches Mädchen, ist unter den Freigelassenen. "Emily ist zu uns zurückgekommen!", schrieb ihre Familie in einer Mitteilung der Zentrale des Forums von Geiseln und Vermissten am späten Samstagabend. "Wir finden keine Worte, um unsere Gefühle nach 50 schwierigen und komplizierten Tagen zu beschreiben. Wir sind überglücklich, Emily wieder in die Arme schließen zu können." Emily Hand war während ihrer Geiselhaft neun Jahre geworden, was in Dublin vor anderthalb Wochen mit einer Party gefeiert worden war.

Nach der Terrorattacke der Hamas am 7. Oktober war das Mädchen zunächst für tot gehalten worden. Ihr aus Irland stammender Vater Thomas Hand hatte in einem emotionalen Fernsehinterview unter Tränen seine Erleichterung darüber geäußert, dass sie nicht in die Hände der Hamas gefallen sei, weil das noch "schlimmer als der Tod" gewesen wäre. Später hieß es dann, sie sei womöglich doch als Geisel nach Gaza verschleppt worden. Vergangene Woche hatte Thomas Hand dann in einem emotionalen Appell die Freilassung seiner Tochter gefordert und gesagt, die Familie erlebe einen Albtraum.

39 Palästinenser kommen aus israelischer Haft frei

Im Gegenzug kamen noch in der Nacht 39 Palästinenser aus israelischen Gefängnissen frei. Dabei handelt es sich um 33 Kinder und sechs Frauen aus zwei Gefängnissen. Das berichtet die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie sie im besetzten Ost-Jerusalem sowie im Westjordanland willkommen geheißen wurden. In einem Video der "Times of Israel" sind in den Menschenmengen auch hochgehaltene grüne Fahnen der islamistischen Hamas zu sehen.

Die freigelassenen Häftlingen seien alle wegen terroristischer Straftaten verurteilt oder angeklagt worden, erklärte der israelische Armeesprecher Doron Spielman. Dass sich die Freigelassenen unter den Fahnen der Hamas feiern ließen, zeige, um was für Menschen es sich handele. "Es ist eine Schande, dass wir sie freilassen", sagte der Armeesprecher.

Die bekannteste freigelassene Palästinenserin ist die 38-jährige Israa Dschaabis, die 2015 wegen der Explosion einer Gasflasche in ihrem Auto an einem Kontrollpunkt und der Verletzung eines Polizisten zu elf Jahren Gefängnis verurteilt wurde.

Verzögerung bei der Übergabe

Nur wenige Stunden vor der nun erfolgten Freilassung der Geiseln hatte die Hamas eine Übergabe in letzter Minute überraschend gestoppt. Als Grund nannte die Terrororganisation, dass Israel aus ihrer Sicht gegen einen Teil des Geisel-Deals verstoßen habe. Sie warf Israel vor, nicht wie vereinbart ausreichend Hilfslieferungen auch in den nördlichen Teil des Gazastreifen ermöglicht zu haben.

Ob dies tatsächlich Teil des von Katar vermittelten Abkommens zwischen den beiden Konfliktparteien war, blieb zunächst unklar. In Israel war zunächst immer die Rede davon, Transporte mit Hilfsgütern wie Nahrung und Treibstoff in den Süden zu ermöglichen, wohin sich Zehntausende Palästinenser vor den Kämpfen im Norden geflüchtet haben.

Katar, Ägypten und US-Präsident Biden vermittelten

Auf Vermittlung Ägyptens und Katars lenkte die Hamas am späten Samstagabend dann doch ein. Bevor die katarische Delegation am Abend die grundsätzliche Einigung verkündete, meldeten zeitweise mehrere israelische Medien, dass Israels Regierung mit einer Wiederaufnahme der Offensive im Gazastreifen gedroht habe, sollten die von der Hamas verschleppten Geiseln nicht bis Mitternacht freigelassen werden. Eine offizielle Bestätigung für diese Bericht gab es allerdings nicht.

Auch US-Präsident Joe Biden hatte sich eingeschaltet, um die Blockade des Deals zu lösen. Der 81-Jährige telefonierte am Samstag mit dem Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, und dem katarischen Premier- und Außenminister, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, wie eine Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats der US-Regierung auf Anfrage mitteilte. In dem Gespräch am Nachmittag sei es Mechanismen gegangen, mögliche Verzögerungen bei der Umsetzung des Abkommens zwischen Israel und der islamistischen Hamas zu "beseitigen".

Nach dem Telefonat hätten hochrangige Regierungsbeamte engen Kontakt zu den Israelis, Katarern und Ägyptern gehalten, "um die Hürden für die Umsetzung zu überwinden", hieß es weiter. Später hätten Bidens Mitarbeiter von den Katarern erfahren, dass die Vereinbarung wieder in Kraft sei und das Rote Kreuz die Geiseln abholen werde.

Katar sieht Chancen für längere Waffenruhe

Israel und die Hamas hatten sich am Mittwoch nach langwierigen Verhandlungen unter Vermittlung von Katar, den USA und Ägypten auf eine viertägige Feuerpause geeinigt, die erste seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas. Die Vereinbarung sieht vor, dass insgesamt 50 israelische Geiseln der Hamas sowie 150 palästinensische Gefangene freigelassen werden sollen.

Eine Verlängerung der am Freitagmorgen begonnenen Feuerpause auf bis zu zehn Tage ist möglich, wie das in dem Konflikt vermittelnde Golfemirat Katar mitgeteilt hatte. Insgesamt sieht die Vereinbarung eigentlich einen Austausch von bis zu 100 Geiseln aus Israel gegen bis zu 300 palästinensische Häftlinge vor.

Am Freitag waren in ersten Übergabe 24 Geiseln - 13 Israelis sowie elf Ausländer - freigekommen. Unter ihnen waren bereits vier Deutsch-Israelis. Im Gegenzug wurden 39 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen. Das Abkommen zwischen Israel und der Hamas sieht vor, dass für jede Geisel aus Israel drei palästinensische Häftlinge freikommen sollen.

1.200 wurden bei Hamas-Überfall getötet

Terroristen der Hamas hatten am 7. Oktober im Süden Israels bei einem Überfall nach israelischen Angaben 1.200 Menschen getötet. Etwa 240 Menschen wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt, darunter mehrere deutsche Staatsangehörige und Bürger anderer Länder. Daraufhin startete Israel einen großangelegten Militäreinsatz mit dem erklärten Ziel, die Bedrohung des eigenen Landes durch Angriffe aus dem Gazastreifen zu beenden.

Israel griff den von der Hamas kontrollierten Gazastreifen aus der Luft, vom Meer und am Boden an. Nach Angaben der Hamas, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen, wurden seitdem mehr als 14.800 Menschen im Gazastreifen getötet. Bei 40 Prozent davon soll es sich demnach um Kinder gehandelt haben.