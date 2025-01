eilmeldung Abkommen mit Israel Hamas übergibt drei Geiseln an das Rote Kreuz Stand: 19.01.2025 16:32 Uhr

Die ersten drei von 33 israelischen Geiseln sind von der Hamas an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz übergeben worden. Im Gegenzug entlässt Israel palästinensische Gefangene aus der Haft.

Die ersten drei für den Austausch im Rahmen des Waffenruheabkommens für den Gazastreifen vorgesehenen Geiseln sind auf dem Weg nach Israel. Das Rote Kreuz habe mitgeteilt, die Frauen im Alter von 24 bis 31 Jahren seien ihm übergeben worden, teilte die israelische Armee mit. Im Gegenzug sollen 95 palästinensische Häftlinge aus israelischer Haft freikommen.

Wie das Forum der Geisel-Familien in Israel bestätigte, handelt es sich bei den ersten drei Geiseln, die nun freigelassen wurden, um Romi Gonen, Doron Steinbrecher und Emily Damari. Die Hamas hatte die Namen der drei jungen Frauen erst mit stundenlanger Verzögerung an Israel übermittelt.

Damari, eine israelisch-britische Staatsbürgerin, wurde demnach am 7. Oktober 2023 aus ihrem Haus im Kibbuz Kfar Aza von den Islamisten in den Gazastreifen verschleppt. Die 28-Jährige wurde bei ihrer Entführung vor 15 Monaten an Händen und Beinen verletzt.

Auch Doron Steinbrecher, eine 31-jährige Tierarzthelferin, wurde bei dem Hamas-Überfall auf Kfar Aza verschleppt. Romi Gonen wurde dem Angehörigen-Forum zufolge bei dem Hamas-Überfall auf das Nova-Musikfestival als Geisel in den Gazastreifen entführt.

Ursprünglich 251 Menschen in den Händen der Hamas

Die Terrorgruppe Hamas und mit ihr verbündete Palästinensergruppen hatten bei ihrem brutalen Überfall auf Israel am 7. Oktober 2023 insgesamt 251 Menschen in den Gazastreifen verschleppt. 117 Geiseln kamen bislang frei, größtenteils Frauen, Kinder und ausländische Arbeiter. Die meisten von ihnen wurden im Rahmen der ersten Waffenruhe vom November 2023 freigelassen.

Die israelische Armee hat zudem die Leichen von 40 Geiseln zurück nach Israel gebracht. Einige von ihnen starben im Gazastreifen oder wurden dort getötet, andere waren bereits am 7. Oktober 2023 im Süden Israels getötet und dennoch verschleppt worden.

Noch 60 Geiseln am Leben?

Israel geht davon aus, dass sich insgesamt noch 94 Geiseln im Gazastreifen in der Gewalt der Hamas befinden, 34 von ihnen sollen bereits tot sein.

Unter den 60 Geiseln, die nach Einschätzung der israelischen Armee noch am Leben sein könnten, sind 53 Israelis. Dazu zählen mindestens 22 Doppelstaatler, sechs sind Thailänder und ein Nepalese ist dabei. 48 dieser 60 Geiseln sind nach israelischen Angaben Männer, zehn sind Frauen sowie zwei Kinder. Eine "niedrige zweistellige Zahl" der Geiseln hat einen Deutschland-Bezug, wie es aus dem Auswärtigen Amt in Berlin heißt.