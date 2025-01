liveblog Lage im Nahen Osten ++ EU widerspricht Trumps Umsiedlungsplänen ++ Stand: 27.01.2025 11:18 Uhr

US-Präsident Trump stößt mit seinen Umsiedlungsplänen für den Gazastreifen in der EU auf Widerspruch. Im Gazastreifen haben sich Palästinenser auf den Weg in ihre Heimatorte im Norden gemacht. Die Entwicklungen im Liveblog.

Libanons Streitkräfte rücken kurz nach Verlängerung der Waffenruhe laut Informationen der Nachrichtenagentur dpa in zahlreiche Grenzstädte im Süden vor. Die Armee rückte am Montag teilweise wieder in den Ort Mais al-Dschabal an der Demarkationslinie zum Nachbarland Israel ein, wie aus Sicherheitskreisen verlautete. Israels Armee war demnach noch in mehr als einem Dutzend libanesischer Städte und Dörfer stationiert. Augenzeugen zufolge kehrten zahlreiche Menschen in ihre Heimatorte zurück, begleitet von Konvois der libanesischen Armee.

Gemäß dem Waffenruheabkommen zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz soll die libanesische Armee den Süden sichern. Die Hisbollah soll sich hinter den Litani-Fluss zurückziehen, etwa 30 Kilometer nördlich der Landesgrenze. Das Abkommen wurde laut dem Weißen Haus am Sonntag bis zum 18. Februar verlängert, nachdem Israel um mehr Zeit für den Rückzug gebeten hatte.

Aus der Europäischen Union kommt Widerspruch gegen den Vorstoß von US-Präsident Donald Trump, die Palästinenser im Gazastreifen nach Jordanien und Ägypten umzusiedeln. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas sagte am Rande eines Außenministertreffens in Brüssel, die Menschen im Gazastreifen hätten bereits sehr viel gelitten und verdienten ebenso wie die Israelis Frieden. Die EU trete deshalb weiter für eine Zweistaatenlösung ein. Deutlicher wurde der niederländische Außenminister Caspar Veldkamp: Er lehnte es ab, über eine Umsiedlung der Palästinenser nach Ägypten und Jordanien zu spekulieren. Die Menschen sollten "in den Palästinensergebieten bleiben können, ob es nun das Westjordanland oder der Gazastreifen ist", betonte Veldkamp.

Ähnlich äußerte sich der irische Außenminister Simon Harris. Die Vereinbarung über die Waffenruhe im Gazastreifen sehe eine Rückkehr der Menschen zu ihren Wohnungen vor. Es sei nun vorrangig, das Abkommen "nach Wortlaut und Geist umzusetzen".

Die Hamas ist nach Angaben eines ranghohen Vertreters der Islamistenorganisation offenbar dazu bereit, eine andere Macht im Gazastreifen zu akzeptieren. Sie strebe nicht an, die Kontrolle über das Gebiet zu behalten, sagte Mussa Abu Marsuk der Nachrichtenagentur dpa und bestätigte damit entsprechende Medienberichte. Die Hamas versuche aber von den Vermittlerstaaten Katar, Ägypten und den USA Garantien zu bekommen, dass die Rechte ihrer Regierungsangestellten geschützt werden, hieß es aus Kreisen der Islamisten. Details dazu wurden nicht genannt. Bei der Freilassung der aus Israel entführten Geiseln im Rahmen eines Waffenruheabkommens hatten die Islamisten am Wochenende noch demonstrativ ihre Macht zur Schau gestellt: Dutzende maskierte und bewaffnete Kämpfer in Uniform hatten sich auf einem Platz mitten in der Stadt Gaza postiert.

Israel lehnt eine weitere Hamas-Herrschaft über den Küstenstreifen nach Ende des Kriegs vehement ab und hat als Ziel ihres Einsatzes ausgegeben, die Islamistenorganisation auszulöschen. Einen eigenen Plan für die Zukunft des Gazastreifens hat die israelische Regierung bislang nicht vorgelegt. Die Terrororganisation hatte eigenen Angaben zufolge im vergangenen Monat auch einem ägyptischen Vorschlag zugestimmt, ein palästinensisches Gremium für die Verwaltung des Gazastreifens einzusetzen. Ob Israel diesem Plan zustimmt, ist ungewiss.

Im abgeriegelten Gazastreifen haben sich die ersten vertriebenen Palästinenser auf den Weg in ihre Heimatorte im Norden des verwüsteten Küstengebiets gemacht. Aufnahmen in palästinensischen sozialen Medien zeigten am Morgen Tausende von Palästinenser, die von der Südseite des vom israelischen Militär angelegten Netzarim-Korridors zu Fuß Richtung Norden des verwüsteten Küstengebiets gingen. Der Korridor teilt den Gazastreifen in zwei Teile. Israels Armee hatte die Rückkehr der Menschen ab 06.00 Uhr (MEZ) erlaubt. Auch Reporter der Nachrichtenagentur AP konnten sehen, wie die ersten den vom israelischen Militär angelegten Netzarim-Korridor passierten. Die Menschen, die zu Fuß unterwegs waren, wurden zunächst vom israelischen Militär nicht durchsucht. Ein Kontrollposten für Fahrzeuge sollte später geöffnet werden. Dort soll es Inspektionen geben.

Die Rückkehr von Bewohnern in den Norden des Gazastreifens ist Teil der zwischen Israel und der militant-islamistischen Hamas ausgehandelten Waffenruhe. Sie hatte sich aber wegen eines Streits darüber, welche Geiseln die Hamas zuletzt freiließ, verzögert. Vermittler Katar teilte in der Nacht zum Montag mit, dass eine Einigung erzielt worden sei.

Der Libanon hat Angaben des Weißen Hauses bestätigt, dass die Waffenruhe bis zum 18. Februar verlängert wird. Die israelische Geisel Arbel Yehud soll nach Angaben der Hamas in Kürze freikommen.