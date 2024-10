Proiranische Miliz im Libanon Hisbollah ernennt Kassim zum neuen Anführer Stand: 29.10.2024 14:32 Uhr

Israel hat der Führungsebene der Hisbollah im Libanon empfindliche Schläge versetzt. Neben Miliz-Chef Nasrallah wurden auch potenzielle Nachfolger getötet. Nun steht mit Naim Kassim ein neuer Anführer fest.

Die proiranische Hisbollah-Miliz im Libanon hat einen neuen Anführer. Neuer Generalsekretär werde der bisherige Vize-Chef Naim Kassim, teilte die Organisation mit. Kassim ist damit Nachfolger von Hassan Nasrallah, der Ende September bei einem israelischen Luftangriff getötet wurde, teilte die schiitische Organisation mit.

Kassim ist seit Nasrallahs Tod bereits der amtierende Führer der Gruppe und hatte bereits mehrfach Reden gehalten, die im Fernsehen übertragen wurden. Wo er sich aktuell aufhält, ist unklar.

Hisbollah will Nasrallahs Politik fortsetzen

Der Schura-Rat habe sich auf die Wahl Kassims für den Posten entsprechend dem "anerkannten Verfahren für die Wahl des Generalsekretärs" geeinigt, teilte die Hisbollah mit. Die Miliz kündigte an, unter dem neuen Anführer werde Nasrallahs Politik fortgesetzt, "bis der Sieg errungen ist".

Nasrallah wurde am 27. September bei einem israelischen Luftangriff in einem südlichen Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut getötet. Als möglicher Nachfolger galt seitdem vor allem Haschim Safi al-Din, Chef des Hisbollah-Exekutivrats. Vergangene Woche hatte die Miliz aber bestätigt, dass dieser schon Wochen zuvor bei einem israelischen Angriff auf das Hauptquartier des Hisbollah-Geheimdienstes nahe Beirut getötet worden war.

Kassim gehört zu Gründungsmitgliedern der Miliz

Der nun zum Hisbollah-Chef Kassim gehörte wie sein Vorgänger zu denjenigen Mitgliedern, die die Hisbollah Anfang der 1980er-Jahre für den Kampf gegen die israelische Besatzung im Libanon gründeten.

Mehr als drei Jahrzehnte lang war er Nasrallahs Stellvertreter. In dieser Zeit war er oft das öffentliche Gesicht der Gruppe, während Nasrallah aus Angst vor einem israelischen Angriff in den Untergrund ging und nur noch in Fernsehansprachen auftrat.

Wie Nasrallah ist der 1953 in einem Dorf nahe Nabatija im südlichen Libanon geborene Kassim ein Kleriker des schiitischen Islams. Er studierte im Libanon aber auch Chemie und lernte Französisch. 2004 veröffentlichte er ein Buch über die Geschichte der Organisation, das auch autobiografische Teile enthält. Kassim ist verheiratet und hat sechs Kinder.