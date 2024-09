eilmeldung Krieg in Nahost Israel verkündet Tod von Hisbollah-Chef Nasrallah Stand: 28.09.2024 10:17 Uhr

Die israelische Armee hat den Chef der Hisbollah-Miliz im Libanon, Hassan Nasrallah, für tot erklärt. Nasrallah sei bei den israelischen Luftangriffen am Freitag in Beirut getötet worden.

Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah ist laut israelischen Angaben bei einem Angriff am Freitag in Beirut getötet worden. "Hassan Nasrallah wird nicht länger in der Lage sein, die Welt zu terrorisieren", teilte das israelische Militär mit.

Die militant-islamistische Hisbollah-Miliz kommentierte den Bericht zunächst nicht. Nasrallah war mehr als drei Jahrzehnte lang Chef der Gruppe.

Keine Bestätigung durch Hisbollah

Das Militär habe während eines Treffens der Hisbollah-Führung in deren Zentrale in Dahije im Süden von Beirut einen präzisen Luftangriff ausgeführt, hieß es.

Bei dem Angriff wurden laut Militär auch der Hisbollah-Kommandeur Ali Karki und weitere Kommandeure der Miliz getötet. Das libanesische Gesundheitsministerium berichtete von sechs Toten und 91 Verletzten am Freitag. Bei dem Angriff sollen sechs Wohngebäude zerstört worden sein.