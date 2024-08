Hisbollah-Angriff auf Israel Eine Reaktion - ohne Eskalation? Stand: 25.08.2024 22:10 Uhr

Lange hatte die Hisbollah es angekündigt: Mit mehr als 300 Drohnen und Raketen übte die Miliz Vergeltung an Israel. Chef Nasrallah zeigte sich zufrieden - eine Eskalation sollte aber offenbar vermieden werden.

Der Angriff lief nach Plan, und er war ein großer Erfolg - das war die Kernbotschaft von Hassan Nasrallah. In epischer Breite schilderte der Hisbollah-Chef am Abend in einer aufgezeichneten Rede die Attacke der Schiitenmiliz gegen Israel.

Auch begründete er, warum die Miliz sich Wochen Zeit gelassen hatte mit der Vergeltung für die Tötung eines hochrangigen Kommandeurs. Die Angriffe zielten nach seinen Worten auf israelische Soldaten und Militäreinrichtungen. Und zwar auf solche, die an der Planung und Ausführung des Angriffs auf seinen engen Vertrauten Fouad Shukr Ende Juli beteiligt gewesen seien.

Die Attacke beschränkte sich also auf die bisherigen Angriffsgebiete und Ziele der Hisbollah in Israel. Damit bestätigte Nasrallah indirekt, dass eine echte Eskalation bewusst vermieden wurde.

Nasrallah wirft Israel Lügen vor

Einen großen Teil seiner Rede verwandte der Hisbollah-Chef darauf, Aussagen von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu zurückzuweisen, wonach die israelische Armee Tausende Raketen der Hisbollah abgefangen und Tausende Raketenwerfer zerstört habe.

Alles Lügen, so Nasrallah. Das zionistische Gebilde - Hisbollah-Code für Israel - stehe jetzt unter Schock und habe nicht den Mumm zurückzuschlagen. Sollte der Schaden nicht groß genug ausgefallen sein, dann werde die Hisbollah zu gegebener Zeit erneut zuschlagen, versicherte der Miliz-Chef.

Eine Reaktion - aber keine Eskalation?

Doch zwischen den Zeilen war erkennbar, dass dieses Kapitel der kriegerischen Auseinandersetzung mit Israel für Nasrallah abgeschlossen ist. "Die Erklärung sollte vor allem den Verbündeten der Hisbollah versichern, dass die Miliz reagiert habe, dass sie jene widerlegt habe, die ihren Willen dazu angezweifelt hatten", sagt Haneen Raddar, Nahost-Expertin am Washington Institute. "Es ist aber auch eine Botschaft an die Israelis: Wir sind durch, und wir wollen nicht weitermachen."

Samir Gatta, Leiter des Middle East Center for Strategic Studies in Kairo, zieht gar eine Analogie zu Hisbollahs Verbündetem Iran. "Im April wartete der Iran mit derselben Rede mit fast denselben Details und denselben Ausreden auf, als Offiziere und Berater im iranischen Konsulat in Syrien getötet wurden." Der Iran schoss damals wesentlich mehr Raketen und Drohnen auf Israel ab. "Aber nicht ein einziger Israeli hatte einen Kratzer, und militärische Verluste gab es auch nicht. Nasrallah verteidigt sich nur."

Dazu passt, das Nasrallah bekräftigte, dass die Hisbollah den Grenzkrieg fortsetzen werde, den sie gleich nach dem Überfall der Hamas im Oktober aus Solidarität mit der Terrororganisation begonnen hatte. Mit der Begründung: Die Hisbollah werde Gaza nicht im Stich lassen.

Ein Vorteil für die Hamas?

Der Anführer der libanesischen Schiitenmiliz bezog sich auch direkt auf die Verhandlungen, die derzeit in Kairo stattfinden. Der Angriff der Hisbollah auf Israel könne von Vorteil sein für die Verhandlungsposition der Hamas oder für die arabischen Vermittler.

Die Schlichter aus den USA, Ägypten und Katar bemühten sich unterdessen, die Gespräche über eine Waffenruhe im Gazastreifen sowie den Austausch israelischer Geiseln gegen palästinensische Häftlinge voranzutreiben. Die israelische Delegation ließ sich durch den Angriff der Hisbollah nicht von der Teilnahme abhalten. Vertreter der Hamas, die eng mit der libanesischen Miliz verbündet ist, waren bereits am Samstag in Kairo eingetroffen. Sie nahmen allerdings nicht direkt an den Gesprächen teil.