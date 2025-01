liveblog Lage im Nahen Osten ++ Trump gibt schwere Bomben für Israel frei ++ Stand: 26.01.2025 02:58 Uhr

US-Präsident Trump gibt die von seinem Vorgänger Biden gestoppte Lieferung schwerer Bomben an Israel frei. Libanon wirft Israel vor, den Abzug seiner Soldaten aus dem Südlibanon zu verzögern. Die Entwicklungen im Nahen Osten im Liveblog.

Trump hebt Bidens Lieferstopp schwerer Bomben an Israel auf

Libanon wirft Israel Verzögerung bei Rückzug seiner Truppen vor

Der Chef des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR), Filippo Grandi, hat westliche Regierungen aufgerufen, ihre gegen Syrien verhängten Sanktionen aufzuheben, welche seinen Angaben zufolge ein "Hindernis" für die Rückkehr von Millionen Flüchtlinge in das Land darstellen.

Der Sturz des syrischen Machthabers Baschar al-Assad im Dezember habe "eine Chance für das Land geschaffen, die wir seit Jahrzehnten nicht mehr hatten, und ich denke, wir müssen sie ergreifen", sagte Grandi am Samstag bei einem Besuch in Damaskus.

"Die Sanktionen sind im Moment ein großes Hindernis für die Rückkehr der Flüchtlinge", erklärte der UNHCR-Chef und betonte, die Sanktionen seien "für eine andere Situation geschaffen" worden und müssten deshalb "überprüft und hoffentlich aufgehoben" werden.

US-Präsident Donald Trump hat die von seinem Vorgänger Joe Biden zurückgehaltene Lieferung schwerer Bomben an Israel freigegeben. Das Weiße Haus bestätigte der Deutschen Presse-Agentur in Washington entsprechende Berichte.

Die New York Times und das Portal Axios schrieben, dass das Pentagon angewiesen worden sei, die Lieferung der 2.000-Pfund-Bomben fortzusetzen. Es solle sich dabei um Mk-84-Bomben handeln, die die USA auf Lager hätten, berichtete die New York Times.

"Viele Dinge, die von Israel bestellt und bezahlt, aber von Biden nicht verschickt wurden, sind nun auf dem Weg!", schrieb Trump auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social. Im vergangenen Jahr hatte die US-Regierung von Biden eine Lieferung schwerer Bomben aus Sorge gestoppt, sie könnten in bewohnten Gebieten im Gazastreifen eingesetzt werden.

Die libanesische Armee ist eigenen Angaben zufolge bereit, gemäß einem Abkommen zwischen der Hisbollah und Israel seine Truppen im Süden des Landes zu stationieren und wirft Israel vor, den geplanten Abzug seiner Soldaten aus dem Gebiet zu verzögern.

Es habe bei einigen Etappen eine Verzögerung gegeben, welche "auf den zögerlichen Rückzug des israelischen Feindes zurückzuführen ist", erklärte die Armee. Die Armee sei bereit, ihre Stationierung fortzusetzen, "sobald der israelische Feind sich zurückzieht", hieß es in der Erklärung weiter.

Israel hatte am Freitag, kurz vor dem Ablauf einer 60-tägigen Frist für den Abzug israelischer Truppen aus dem Libanon, angekündigt, dass dieser länger in Anspruch nehmen werde. Als Grund gab das Büro von Regierungschef Benjamin Netanjahu an, dass das Ende November geschlossene Abkommen vom Libanon nicht "vollständig erfüllt" worden sei.

