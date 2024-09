liveblog Naher Osten ++ Israel und Hisbollah beschießen sich weiter ++ Stand: 23.09.2024 01:36 Uhr

Der gegenseitige Beschuss zwischen der israelischen Armee und der Hisbollah-Miliz im Libanon geht weiter. Die Israel hat erneut eine Kommandozentrale der Terrororganisation Hamas aus der Luft angegriffen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Beschuss zwischen Israel und Hisbollah geht weiter

Bei zwei israelischen Angriffen in der zentral im Gazastreifen gelegenen Stadt Deir al-Balah sind nach Angaben von Krankenhausvertretern mindestens sieben Menschen getötet worden. Der erste Angriff soll am Sonntagmorgen ein Wohngebäude getroffen haben. Dabei sollen vier Menschen, darunter zwei Frauen, ums Leben gekommen sein. Bei einem weiteren Angriff am Nachmittag sollen mindestens drei weitere Menschen ums Leben gekommen sein. Die Leichen wurden in das Al-Aksa-Krankenhaus gebracht. Kurz danach wurden vor dem Hospital Totengebete abgehalten.

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben im umkämpften Gazastreifen erneut eine Kommandozentrale der islamistischen Hamas aus der Luft angegriffen. Sie habe sich im Zentrum des abgeriegelten Küstenstreifens in einem Gebäude befunden, in dem früher eine Schule gewesen sei, hieß es. Die Zentrale habe der Hamas zur Planung und Ausführung von Terroranschlägen gegen israelische Soldaten und den Staat Israel gedient. Die Armee habe vor dem Angriff zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die Gefahr für Zivilisten zu mindern.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Stellen der palästinensischen und der israelischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Der gegenseitige Beschuss zwischen der israelischen Armee und der Hisbollah-Miliz im Libanon geht nach libanesischen Angaben weiter. Israelische Kampfflugzeuge hätten knapp zwei Dutzend Angriffe im Süden Libanons geflogen, verlautete am späten Abend aus libanesischen Sicherheitskreisen. Die israelische Artillerie sei zudem dabei, die zentralen und westlichen Gebiete im Süden des Libanons unter Beschuss zu nehmen, hieß es.

Eine Bestätigung seitens der israelischen Armee lag zunächst nicht vor.

Es handele sich nun um eine "offene Schlacht der Abrechnung", sagte der stellvertretende Hisbollah-Chef Kassem. Israels Premier Netanyahu droht derweil mit weiteren Angriffen. Die Entwicklungen von Sonntag zum Nachlesen im Liveblog.