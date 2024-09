liveblog Krieg in Nahost ++ 400 Hisbollah-Stellungen von Israel beschossen ++ Stand: 22.09.2024 01:57 Uhr

Israel hat am Samstag nach eigenen Angaben insgesamt rund 400 Ziele im Libanon attackiert. Die USA haben ihre Staatsbürger zur Ausreise aus dem Libanon aufgerufen. Die aktuellen Entwicklungen im Liveblog.

Die USA rufen angesichts der Eskalation im Konflikt zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz ihre Staatsbürger zum Verlassen des Libanons auf. Aufgrund der unvorhersehbaren Entwicklung "und der jüngsten Explosionen im gesamten Libanon" einschließlich der Hauptstadt Beirut rate die US-Botschaft ihren Landsleuten "dringend, den Libanon zu verlassen, solange noch kommerzielle Optionen verfügbar sind", teilte das US-Außenministerium am späten Abend mit. Noch gebe es Flüge, aber mit reduzierter Kapazität.

Aus dem Libanon sind nach israelischen Militärangaben erneut Raketen Richtung Nordisrael abgefeuert worden. Es seien etwa zehn Geschosse identifiziert, die aus dem Libanon auf israelisches Gebiet geschossen worden seien, teilte die israelische Armee in der Nacht mit. Die meisten seien abgefangen worden.

Israels Armee hat angesichts andauernden Beschusses aus dem Libanon ihre massiven Angriffe auf Stellungen der Hisbollah-Miliz am Samstagabend vorgesetzt. Seit dem Nachmittag seien rund 400 Ziele attackiert worden, darunter einsatzbereite Raketenabschussrampen sowie "terroristische Infrastruktur" in mehreren Gebieten im Südlibanon, teilte die Armee mit.

Aus dem Libanon waren im Tagesverlauf nach israelischen Militärangaben Dutzende Geschosse Richtung Nordisrael abgefeuert worden. Berichte über Verletzte gab es auf beiden Seiten der Landesgrenze zunächst nicht.

