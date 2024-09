Krieg im Nahen Osten Schwerer Beschuss zwischen Israel und Hisbollah Stand: 22.09.2024 09:13 Uhr

Der Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah verschärft sich weiter. Die libanesische Miliz meldete den Beschuss einer israelischen Militäranlage, Israel startete offenbar die schwerste Angriffswelle seit Beginn der Kämpfe vor einem Jahr.

Zwischen Israel und der libanesische Hisbollah-Miliz ist es in der Nacht erneut zu schwerem gegenseitigem Beschuss gekommen. Nach Angaben der israelischen Armee wurden rund 115 Geschosse auf Israel "in Richtung ziviler Gegenden in Nordisrael" abgefeuert. Israel habe den Libanon zugleich massiv aus der Luft angegriffen.

Die islamistische Hisbollah hat nach eigenen Angaben unter anderem das israelische Rüstungsunternehmen Rafael in der Nähe der Hafenstadt Haifa angegriffen. Ziel des Angriffs, der sich am frühen Morgen ereignet haben soll, sei der Industriekomplex gewesen, der auf technische Geräte und Ausrüstung spezialisiert sei, erklärte die Miliz.

Laut Hisbollah handele es sich um eine erste Antwort auf das "brutale Massaker" Israels am Dienstag und Mittwoch, bei dem in mehreren Teilen des Libanon Hunderte Pager und Funkgeräte explodiert waren. Zudem erklärte mit Miliz, mit Dutzenden Raketen den israelischen Militärstützpunkt Ramat David nahe Haifa und den dortigen Flughafen abgeschossen zu haben. Es handle sich um eine Reaktion auf die "wiederholte israelische Aggression in verschiedenen Regionen des Libanon".

Israel: Verletzte nach Beschuss von Häusern

Von israelischer Seite aus wurde die Angriff auf das Rüstungsunternehmen und den Flughafen bislang nicht bestätigt. Die israelische Nachrichtenseite ynet meldete lediglich, dass in Kiriat Bialik nahe Haifa zwei Häuser getroffen worden seien. Der Rettungsdienst Magen David Adom teilte mit, drei Menschen seien bei den Angriffen verletzt worden. Mehrere weitere hätten einen Schock erlitten.

Außerdem wurde südwestlich von Nazareth und auf den von Israel 1967 eroberten und später annektierten Golanhöhen Raketenalarm ausgelöst.

Milizen beschießen Israel aus dem Irak

Parallel zum Beschuss aus dem Libanon haben proiranische Milizen im Irak neue Angriffe auf Israel gestartet. Die Gruppe "Islamischer Widerstand im Irak" - ein Zusammenschluss pro-iranischer Milizen in dem Land - erklärte, ihre Kämpfer hätten ein "wichtiges Ziel" in Israel mit Drohnen angegriffen. Details wurden nicht genannt. Sie würden ihre Attacken fortsetzen, hieß es weiter.

Zuvor hatte Israels Armee mitgeteilt, sie habe einen von Osten kommenden Flugkörper abgefangen, bevor dieser israelisches Gebiet erreichte. In der Nacht wurden nach Militärangaben mehrere Drohnen abgefangen, die sich Israel vom Irak aus näherten.

Israel meldet Angriffswelle auf Libanon

Israel griff den Libanon zugleich massiv aus der Luft an. Dortige Sicherheitskreise sprachen von einer der schwersten israelischen Angriffswellen seit Beginn des gegenseitigen Beschusses im Oktober. Binnen 20 Minuten seien rund 70 Ziele angegriffen worden. Israel will die Hisbollah wieder aus dem Grenzgebiet verdrängen, um die Sicherheit seiner Bürger im Norden zu gewährleisten.

In Ramallah im Westjordanland haben israelische Soldaten unterdessen die Niederlassung des katarischen TV-Senders Al Dschasira geschlossen. Laut Al Dschasira nannten die Soldaten keine Gründe für die Schließung des Senders. Ein Sendeverbot in Israel besteht bereits seit Mai.