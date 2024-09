Funkgeräte von Hisbollah Erneut Verletzte bei Explosionen im Libanon Stand: 18.09.2024 17:47 Uhr

Erneut sind im Libanon Kommunikationsgeräte der Hisbollah explodiert - dieses mal Funkgeräte. Mehr als 100 Menschen wurden verletzt, es soll auch Tote geben. Für Explosionen von Pagern gestern macht die Hisbollah Israel verantwortlich.

Nach dem mutmaßlich von Israel koordinierten Angriff im Libanon hat es in der Hauptstadt Beirut und anderen Orten im Land erneut Explosionen gegeben. Von der Hisbollah-Miliz benutzte Funkgeräte seien am Nachmittag im Süden des Landes und in den südlichen Vororten Beiruts explodiert, hieß es aus Sicherheitskreisen.

Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden bei den neuen Explosionen mindestens 100 Menschen verletzt. Auch ein Todesopfer habe es gegeben. Libanesische Nachrichtenagenturen sprechen von mindestens drei Toten.

Am Tag zuvor hatten ähnliche Explosionen von Tausenden Pagern zwölf Menschen getötet und mehr als 2.700 verletzt. Mindestens eine der Explosionen ereignete sich in der Nähe eines von der Hisbollah organisierten Begräbnisses für diejenigen, die am Vortag getötet worden waren.

"Gleiche Geräusche wie gestern"

"Wir hören die gleichen Geräusche wie gestern," berichteten Augenzeugen in einem südlichen Vorort Beiruts. Auch in der Hafenstadt Tyrus waren Explosionsgeräusche zu hören. Zahlreiche Krankenwagen seien im Einsatz, berichteten Menschen von vor Ort.

Die Hisbollah hat wegen der Anschläge mit den Pagern Vergeltung angekündigt. Der Chef des Exekutivrats der Miliz, Haschem Safieddine, kündigte eine "besonderen Bestrafung" für den Pager-Angriff an. Die Gruppe befinde sich in einer neuen Konfrontation mit dem Feind, sagte er. Die israelischen Behörden haben sich bislang nicht zu den Vorfällen geäußert.

Die Handfunkgeräte sollen von der Hisbollah vor fünf Monaten gekauft worden sein, etwa zur gleichen Zeit wie die Pager. Der israelische Spionagedienst Mossad soll Medienberichten zufolge den Sprengstoff in den von der Hisbollah importierten Pagern Monate vor den Detonationen eingebaut haben.