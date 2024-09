eilmeldung Krankenhäuser sind überlastet Libanon meldet 100 Tote nach israelischem Angriff Stand: 23.09.2024 13:55 Uhr

Das libanesische Gesundheitsministerium meldet nach dem jüngsten israelischen Luftangriff mindestens 100 Tote und 400 Verletzte. Israel betonte, man habe nur Stellungen der Hisbollah-Miliz angegriffen.

Bei israelischen Angriffen auf den Libanon sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Beirut mindestens 100 Menschen getötet worden. Mehr als 400 weitere seien verletzt worden, teilte das Ministerium mit. Unter den Opfern seien auch Frauen, Kinder und Sanitäter.

Die Zahlen seien vorläufig, hieß es. Dennoch handele es sich dabei um die höchste Zahl an Toten und Verletzten im Südlibanon seit Beginn der kriegsähnlichen Auseinandersetzungen zwischen Israel und der Hisbollah vor bald einem Jahr.

Die staatliche libanesische Nachrichtenagentur National News Agency (NNA) hatte zuvor von Dutzenden israelischen Angriffen auf den Süden und Osten des Landes berichtet. Laut NNA gab es innerhalb einer halben Stunde mehr als 80 Luftangriffe auf Gebiete im Südlibanon. Gleichzeitig habe es intensive Angriffe im Bekaa-Tal im Ostlibanon gegeben.

Israel: Mehr als 300 Hisbollah-Ziele angegriffen

Auch die israelische Armee meldete Angriffe im Libanon: Heute seien bereits mehr als 300 Ziele der libanesischen Hisbollah-Miliz im nördlichen Nachbarland angegriffen worden. Das israelische Militär wirft der Hisbollah vor, gezielt Waffen in Wohnhäusern vor allem im Süden des Landes zu verstecken.

Die Armee hatte vorher Warnungen an die Zivilbevölkerung ausgesprochen: Zivilisten in libanesischen Dörfern, "die sich in oder in der Nähe von Gebäuden und Gebieten befinden, die von der Hisbollah für militärische Zwecke genutzt werden", sollten sich sofort in Sicherheit bringen, sagte Israels Armeesprecher Daniel Hagari bei einer Pressekonferenz.

Auf die Frage eines Journalisten, ob Israel eine Bodenoffensive im Südlibanon plane, sagte Hagari, man werde "alles unternehmen, um die Einwohner des israelischen Nordens sicher in ihre Häuser zurückkehren zu lassen". Israel hatte zuletzt seine Angriffe in dem Nachbarland noch deutlich verstärkt.

Dunkle Flächen: besiedelte Gebiete, Schraffur: militärische Aktivitäten Israels

Nicht-dringende OPs im Libanon abgesagt

Angesichts der verstärkten israelischen Angriffe rief das Gesundheitsministerium die Krankenhäuser im Süden und Osten des Landes auf, alle nicht-dringenden Operationen abzusagen. Die Anordnung sei nötig, "um Platz zu schaffen", sodass die Menschen behandelt werden können, die im Zuge der "sich ausweitenden israelischen Aggression gegen den Libanon" verletzt wurden, erklärte das Ministerium in Beirut.

Zusätzliche Maßnahmen ergriff auch das libanesische Bildungsministerium. Es ordnete an, Schulen im Süden und Osten des Landes bis morgen zu schließen. Gleiches gilt demnach für die südlichen Vororte der Hauptstadt Beirut. Die gegenwärtige Sicherheitslage stelle eine Gefahr für die Kinder auf ihrem Schulweg dar, hieß es vom Ministerium.

Außenministerium: Lage "extrem angespannt"

Das deutsche Außenministerium zeigte sich besorgt über die Lage im Nahen Osten. Ein Sprecher von Außenministerin Annalena Baerbock sagte in Berlin, angesichts des Raketenbeschusses der Hisbollah auf Israel sowie der israelischen Militäraktion müsse man sagen, dass die Lage "extrem angespannt" sei. Es komme jetzt auf konkrete Schritte der Deeskalation an. Der Weg sei vorgezeichnet durch eine UN-Resolution.

Die Hisbollah und Israel liefern sich seit bald einem Jahr fast täglichen Beschuss. Beide haben bereits 1982 und 2006 Krieg gegeneinander geführt. Die vom Iran unterstützte Miliz ist heute deutlich stärker bewaffnet als während des Kriegs vor fast 20 Jahren. Sie handelt nach eigener Darstellung aus Solidarität mit der militant-islamistischen Terrororganisation Hamas, die im Gazastreifen gegen Israel kämpft. Hisbollah und Hamas werden vom Iran unterstützt.