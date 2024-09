Luftangriffe auf Hisbollah-Miliz Israel warnt Bewohner im Süden des Libanons Stand: 23.09.2024 09:14 Uhr

Die israelische Armee greift erneut Hisbollah-Stellungen im Libanon an. Laut einem Sprecher wurde ein Marschflugkörper in einem Wohnhaus gefunden. Er rief Anwohnende auf, Gebiete zu verlassen, in denen die Terrormiliz Waffen versteckt.

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben die bisher umfangreichste Welle von Luftangriffen gegen die Terrormiliz Hisbollah im Libanon begonnen.

Die staatliche libanesische Nachrichtenagentur National News Agency (NNA) berichtete von Dutzenden israelischen Angriffen auf den Süden und Osten des Landes. Laut NNA gab es innerhalb einer halben Stunde "mehr als 80 Luftangriffe" auf Gebiete im Südlibanon. Gleichzeitig habe es "intensive Angriffe im Bekaa-Tal" im Ostlibanon gegeben.

Demnach wurde dabei im Osten mindestens ein Zivilist getötet sowie sechs weitere Menschen verletzt. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz hatte zuvor nach eigenen Angaben ihrerseits den Norden Israels angegriffen.

Hisbollah-Rakete in Wohnhaus entdeckt

Nach Angaben der israelischen Armee hat die Hisbollah versucht, einen in einem Wohnhaus versteckten Marschflugkörper gegen Israel einzusetzen. Es handele sich um eine Rakete aus russischer Produktion mit einem rund 300 Kilogramm schwerem Sprengkopf und einer Reichweite von bis zu 200 Kilometern, sagte ein israelischer Soldat im Gespräch mit Journalisten.

Die Waffe sei in einem Wohnhaus im Süden des Libanons versteckt gewesen. Hisbollah-Kämpfer hätten eine Wand des Hauses durchbrochen und einen Angriff mit dem Marschflugkörper vorbereitet. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

"Wir haben das Haus zerstört und die Terroristen in der Nähe getötet", sagte der Soldat. Die Rakete sei vermutlich von Syrien aus in den Libanon geschmuggelt worden.

Zivilbevölkerung zur Evakuierung aufgefordert

Israel hat der Hisbollah mehrfach vorgeworfen, Kämpfer und Waffen in bewohnten Gegenden zu verstecken. Der israelische Militärsprecher Daniel Hagari sagte, dies betreffe Dutzende von Dörfern in einer Zone bis zu 80 Kilometer nördlich der israelischen Grenze.

"Die Hisbollah hat den Süden Libanons in eine Kampfzone verwandelt", sagte er. Damit gefährde die Organisation die Bürgerinnen und Bürger des eigenen Landes. Er rufe alle Zivilisten, die sich in der Nähe von Häusern aufhielten, in denen die Hisbollah Waffen versteckt habe, sofort zum Verlassen des Gebiets auf.

Libanons derzeit sehr schwache Regierung, die über das Arsenal der mächtigen Miliz keine Handhabe hat, wies solche Vorwürfe in der Vergangenheit zurück.

Bodenoffensive nicht ausgeschlossen

Auf die Frage eines Journalisten, ob Israel eine Bodenoffensive im Süden des Libanons plane, sagte Militärsprecher Hagari, man werde "alles unternehmen, um die Einwohner des israelischen Nordens sicher in ihre Häuser zurückkehren zu lassen".

Israel hatte zuletzt seine Angriffe in dem feindlichen Nachbarland noch deutlich verstärkt.