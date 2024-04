liveblog Krieg in Nahost ++ Vorbereitungen für möglichen "Krieg" an Grenze zum Libanon ++ Stand: 08.04.2024 05:27 Uhr

Israels Armee trifft weitere Vorbereitungen für einen möglichen "Krieg" an der Grenze zum Libanon. Das ägyptische Fernsehen meldet Fortschritte bei den Gesprächen zu einem Waffenstillstand. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Fortschritte bei Gesprächen für Waffenstillstand

Vorbereitungen für möglichen "Krieg" an Grenze zum Libanon

Bei einem israelischen Angriff auf den Südlibanon sind Sicherheitskreisen zufolge drei Menschen ums Leben gekommen. Darunter sei ein Kommandant der Spezialeinheit Al Radwan der libanesischen Hisbollah, sagten zwei Insider.

Bei den Gesprächen für einen Waffenstillstand sind einem ägyptischen TV-Bericht zufolge Fortschritte erzielt worden. Bei den Eckpunkten herrsche Einigkeit, berichtete der Sender Al-Kahera News unter Berufung auf einen ägyptischen Insider.

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben weitere Vorbereitungen für einen möglichen Krieg an der Grenze zum Libanon getroffen. Es sei "eine neue Phase in der Vorbereitung des Nordkommandos auf den Krieg abgeschlossen" worden, teilte das Militär mit. Die Armee sei damit in der Lage, "alle benötigten Soldaten innerhalb weniger Stunden einzuberufen und auszurüsten und sie für defensive und offensive Einsätze an die Front zu bringen".

Rund 50.000 Menschen haben in Jerusalem für eine Rückkehr der von der Hamas verschleppten Geiseln demonstriert. In Kairo wird über eine Waffenruhe im Gazastreifen und eine Freilassung der Entführten verhandelt. Der Liveblog von Sonntag zum Nachlesen.