Getötete Helfer im Gazastreifen Israelische Armee gesteht "schweren Fehler" ein Stand: 03.04.2024 03:00 Uhr

Das israelische Militär hat den Tod von sieben internationalen Helfern im Gazastreifen durch einen Luftschlag "einen schweren Fehler" genannt. Weltweit wächst die Empörung, während mehr und mehr Hilfsorganisationen ihre Arbeit in dem Gebiet vorerst einstellen.

Die israelische Armee hat die Tötung von sieben Hilfskräften der US-Hilfsorganisation World Central Kitchen (WCK) bei einem Luftangriff im Gazastreifen als "schweren Fehler" bezeichnet.

"Dieser Vorfall war ein schwerer Fehler", sagte Israels Generalstabschef Herzi Halevi in einer im Onlinedienst X veröffentlichten Videobotschaft. "Der Angriff wurde nicht in der Absicht durchgeführt, den WCK-Helfern zu schaden. Es war ein Fehler, der auf eine falsche Identifizierung in der Nacht folgte, während eines Krieges unter sehr komplexen Bedingungen", fuhr er fort. "Das hätte nicht passieren dürfen."

Ein unabhängiges Gremium werde eine "gründliche Untersuchung" durchführen, die in den kommenden Tagen abgeschlossen werden solle.

Sieben Helfer bei Angriff getötet

Bei dem Angriff auf einen Konvoi von WCK waren am Montag nach Angaben der Organisation sieben Helfer aus Australien, Polen und Großbritannien getötet worden. Unter den Opfern befanden sich auch eine Mensch mit US-kanadischer Staatsangehörigkeit sowie ein Palästinenser.

Der Vorfall ereignete sich demnach, als der Konvoi aus drei Fahrzeugen ein Warenlager in Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens verließ. Mehrere Länder, darunter Deutschland, zeigten sich schockiert und forderten rasche Aufklärung. Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu sprach von einem "tragischen Zwischenfall", bei dem das israelische Militär "unbeabsichtigt" unschuldige Menschen im Gazastreifen getroffen habe.

Herzog entschuldigt sich bei Gründer von Hilfsorganisation

Zuvor hatte sich bereits Israels Präsident Izchak Herzog beim Gründer der Hilfsorganisation World Central Kitchen entschuldigt. Herzog habe mit José Andrés telefoniert und ihm sein tiefes Bedauern über den "tragischen Verlust der Leben der WCK-Mitarbeiter" ausgedrückt, schrieb der israelische Staatspräsident auf der Plattform X (vormals Twitter). Er habe dabei auch eine aufrichtige Entschuldigung ausgesprochen und den Angehörigen der Getöteten sein Beileid bekundet.

Israel werde die Tragödie gründlich untersuchen, schrieb Herzog. Der Präsident bedankte sich demnach auch bei Andrés für das Engagement seiner Hilfsorganisation für Israelis und Palästinenser. "Der Präsident bekräftigte Israels Verpflichtung, humanitäre Hilfe für die Bevölkerung in Gaza zu liefern und aufzustocken", hieß es in der Mitteilung Herzogs weiter.

Die Hilfsorganisation wurde von dem aus Spanien stammenden Starkoch Andrés 2010 nach dem verheerenden Erdbeben in Haiti gegründet. Seitdem versorgt die Organisation Menschen in Katastrophengebieten auf der ganzen Welt mit Mahlzeiten. Nach Angaben der israelischen Armee half WCK auch als eine der ersten Nichtregierungsorganisationen in Israel nach dem Massaker der Hamas am 7. Oktober vergangenen Jahres.

Menschen inspizieren den Ort, an dem die Mitarbeiter der World Central Kitchen getötet wurden. Der Luftangriff traf ein Auto der Organisation.

UN: "Unvermeidliches Ergebnis" von Kriegsführung

Die Vereinten Nationen erhoben schwere Vorwürfe gegen Israel. Der Vorfall sei "ein unvermeidliches Resultat dessen, wie dieser Krieg aktuell geführt wird", sagte UN-Sprecher Stéphane Dujarric. Er verwies dabei auf UN-Zahlen, wonach im Gaza-Krieg bislang mehr als 180 humanitäre Helfer getötet worden seien.

Die Hilfsorganisation World Central Kitchen bestätigte am Dienstag den Tod von sechs Helfern und einem palästinensischen Fahrer bei den Luftangriffen. Drei Fahrzeuge hätten sich in großen Entfernungen voneinander vorwärts bewegt und seien in kurzer Abfolge getroffen worden. Auf mindestens einem der Fahrzeuge sei der Schriftzug von World Central Kitchen auf dem Dach aufgedruckt und aus der Luft zu erkennen gewesen, erklärte die Organisation.

Der Tod der Mitarbeiter von World Central Kitchen zeige "eine Missachtung des humanitären Völkerrechts und eine Missachtung des Schutzes von humanitären Arbeitern" auf, den das Gesetz eigentlich vorschreibe, erklärte Dujarric. Die UN-Koordinatorin für humanitäre Hilfe für Notleidende im Gazastreifen, Sigrid Kaag, habe sich erst am Montag mit dem Team von World Central Kitchen in Rafah im Süden des Gazastreifens getroffen - nur Stunden, ehe die Helfer umgekommen seien. Kaag sei "empört" über den Angriff, erklärte Dujarric.

Auf die Frage, welche Botschaft er für Israel habe, entgegnete er: "Die Botschaft ist, lasst humanitäre Helfer ihre Arbeit machen. Sie müssen sie in Sicherheit tun können."

Auch USA "empört"

Auch die US-Regierung, der engste Verbündete Israels, hat empört auf den Tod der ausländischen Helfer reagiert und von Israel eindringlich Aufklärung gefordert. Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, sagte, die US-Regierung sei "empört" gewesen, als sie von dem Luftschlag des israelischen Militärs erfahren habe.

US-Präsident Joe Biden kritisierte Israel ebenfalls scharf und warf dem Land vor, nicht genug zum Schutz solcher Helfer getan zu haben. "Vorfälle wie der gestrige sollten einfach nicht passieren", so Biden. "Israel hat auch nicht genug getan, um Zivilisten zu schützen."

Das Weiße Haus erwarte, dass Israel nach der vorläufigen Prüfung des Vorfalls zügig eine tiefergehende Untersuchung durchführe. "Wir hoffen, dass die Ergebnisse öffentlich gemacht werden und dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden", sagte Kirby. Die US-Regierung habe diese Haltung auch gegenüber Israel "sehr klar" gemacht.

Weitere Hilfsgruppen setzen nach Angriff Einsatz in Gaza aus

Derweil haben weitere Hilfsorganisationen ihre Aktivitäten im Gazastreifen ausgesetzt. Die Gruppe Anera kündigte den "beispiellosen Schritt" an, ihren humanitären Einsatz zu pausieren. Anera ist eine Partnerorganisation von World Central Kitchen.

Auch Project Hope, eine in den USA gegründete Gruppe mit Fokus auf medizinischer Hilfe, erklärte, dass es seine Arbeit im Gazastreifen aussetze. Das International Medical Corps, das in Rafah eine der größten Feldlazarette mit 140 Betten betreibt, kündigte zudem an, "unser Prozedere zu überdenken". Auf den Prüfstand sollen nun demnach unter anderem Pläne kommen, ein weiteres Feldkrankenhaus in Deir al-Balah zu errichten. "Es ist niederschmetternd", sagte der Arzt Sawar Ali, der das Lazarett in Rafah leitet und am Aufbau des neuen Feldkrankenhauses arbeitet, mit Blick auf den tödlichen Luftangriff. "Es ist wirklich ein immenser Schlag für die Moral."

Der Tod der Helfer von World Central Kitchen stellt Medienberichten zufolge grundsätzlich die weitere Versorgung der Menschen in dem Kriegsgebiet infrage. "Jeder fühlt sich jetzt bedroht", zitierte die "New York Times" Michael Capponi, Gründer der Hilfsorganisation Global Empowerment Mission. Es müsse der internationalen Gemeinschaft von Nichtregierungsorganisationen "garantiert werden, dass wir bei unserer Arbeit, die so wichtig ist, sicher sind."

Schiffe mit Hilfslieferungen kehren um

Nach dem Angriff wurde vorläufig auch die Anlieferung von Hilfsgütern per Schiff gestoppt. Die in den Gazastreifen geschickten Hilfsschiffe kehrten zurück nach Zypern. An Bord seien noch etwa 240 Tonnen Hilfsgüter, die nicht verteilt worden seien. Etwa 100 Tonnen Hilfsgüter seien zuvor von World Central Kitchen entladen worden, erklärte das zypriotische Außenministerium. Die Hilfslieferungen sollten "so bald wie möglich" wieder starten, so ein Sprecher des Ministeriums.