liveblog Krieg in Nahost ++ "Sechs Monate eines blutigen Krieges" ++ Stand: 07.04.2024 05:10 Uhr

Israels Präsident Herzog erinnert an "grausamen Terrorangriff und grauenerregendes Massaker" der Hamas. In Berlin gibt es eine Solidaritätskundgebung mit Israel. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Sechs Monate nach dem beispiellosen Angriff der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel hat der britische Premierminister Rishi Sunak ein Ende des Gaza-Kriegs gefordert. "Wir unterstützen weiterhin Israels Recht, sich vor der Gefahr durch die Hamas-Terroristen zu schützen und seine Sicherheit zu verteidigen", erklärte Sunak. "Aber ganz Großbritannien ist schockiert von dem Blutvergießen." "Dieser schreckliche Konflikt muss enden", forderte Sunak. Die von der Hamas und ihren Helfern aus Israel verschleppten Geiseln müssten freikommen, zugleich müssten die Menschen im Gazastreifen mit riesigen Mengen an Hilfsgütern versorgt werden.

"Dieser schreckliche Konflikt muss enden": Der britische Premier Sunak fordert eine Ende des Gaza-Krieges:

Sechs Monate nach dem Überfall der islamistischen Hamas auf israelische Orte findet heute in Berlin (13 Uhr) eine Solidaritätskundgebung mit Israel statt. Aufgerufen zu der Veranstaltung auf dem Sderotplatz in Berlin-Zehlendorf hat die Deutsch-Israelische Gesellschaft. Die Organisation will damit der Opfer des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober 2023 gedenken und Solidarität mit den von der radikalislamischen Palästinenserorganisation verschleppten Geiseln zeigen. Bei der Veranstaltung sprechen unter anderem Überlebende des Hamas-Massakers sowie Angehörige von Opfern und Geiseln.

Laut einem Medienbericht drängen die USA Israel bei den indirekten Verhandlungen um eine Feuerpause im Gaza-Krieg und die Freilassung von Geiseln zu Zugeständnissen. Demnach will die US-Regierung erreichen, dass eine begrenzte Rückkehr von Zivilisten in den Norden des seit sechs Monaten umkämpften Küstengebiets ermöglicht wird.

Wie das Wall Street Journal unter Berufung auf amerikanische, israelische und ägyptische Beamte berichtet, wollen die USA als Israels wichtigster Verbündeter mit ihrem Vorstoß einen Durchbruch bei den seit Wochen stockenden Verhandlungen ermöglichen. Vertreter der islamistischen Hamas wollen nach eigenen Angaben heute nach Kairo reisen, um weiterzuverhandeln. Israels Kriegskabinett sollte laut israelischen Medienberichten am Morgen zusammentreten, um zunächst darüber zu beraten, ob es eine Delegation nach Kairo schickt oder nicht.

Ein halbes Jahr nach dem Beginn des Gaza-Kriegs hat der israelische Präsident Isaac Herzog auf die Verbrechen der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas verwiesen. Israel erinnere am Sonntag an "den grausamen Terrorangriff und das grauenerregende Massaker" der Hamas vom 7. Oktober, erklärte Herzog. "Ein halbes Jahr seit diesem Verbrechen gegen unsere Schwestern und Brüder, gegen unseren Staat, diesem Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Sechs Monate eines blutigen und schwierigen Krieges."

Die von den USA und der EU als Terrororganisation eingestufte radikalislamische Hamas hatte am 7. Oktober in einem beispiellosen Angriff Israel überfallen und dabei nach israelischen Angaben etwa 1.170 Menschen getötet sowie rund 250 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Von ihnen werden noch immer etwa 130 festgehalten, mehr als 30 sind mutmaßlich tot.

Großbritannien will sich mit einem Schiff der Royal Navy am humanitären Seekorridor für den Gazastreifen beteiligen. "Die Lage im Gazastreifen ist verheerend und die Gefahr einer Hungersnot real. Wir setzen uns weiterhin dafür ein, dass die Menschen, die so dringend Hilfe benötigen, Hilfe erhalten", so Außenminister David Cameron. Außerdem umfasst die britische Unterstützung finanzielle Hilfe und logistisches Fachwissen, um die Einrichtung des Seekorridors von Zypern nach Gaza zu unterstützen. Die internationale Initiative, an der neben den USA und anderen auch Deutschland beteiligt ist, sieht die direkte Lieferung von Hilfsgütern über Zypern in den Gazastreifen vor.

Israel hat libanesischen Kreisen zufolge am frühen Sonntagmorgen erneut Ziele im Bekaa-Tal im Libanon unter Beschuss genommen. Einer der Angriffe hätte einem Ausbildungslager der Hisbollah-Miliz im Dorf Dschanta nahe der syrischen Grenze gegolten, ein weiterer der Ortschaft Safri bei Baalbek. Das Gebiet ist eine Hochburg der Hisbollah-Miliz, die mit der Hamas und dem Iran verbündet ist. Die Hisbollah hatte zuvor den Abschuss einer israelischen Drohne am Samstag für sich reklamiert.

