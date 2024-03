Offensive im Gazastreifen Israels Militär stürmt erneut Al-Schifa-Klinik Stand: 18.03.2024 09:13 Uhr

Israels Armee ist erneut in die Al-Schifa-Klinik in Gaza-Stadt eingedrungen. Beim Betreten des Geländes sei auf die Soldaten geschossen worden, so das Militär. Die Hamas-Gesundheitsbehörde berichtete von einem Feuer im Gebäude.

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben erneut einen Einsatz im Al-Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen gestartet. Dabei sei es zu Feuergefechten mit Terroristen der islamistischen Hamas gekommen.

Während der "präzisen Operation" hätten Terroristen das Feuer auf die israelischen Soldaten aus der Klinik in Gaza-Stadt heraus eröffnet, teilte das Militär in der Nacht mit. Die Truppen hätten das Feuer erwidert und "Treffer festgestellt". Der Einsatz der Armee und der Luftwaffe auf dem Gelände des größten Krankenhauses des abgeriegelten Küstengebiets gehe weiter, Terroristen würden festgenommen, hieß es.

"Der Einsatz basiert auf Informationen, die auf die Nutzung des Krankenhauses durch ranghohe Hamas-Terroristen hinweisen", erklärte die Armee. Man wisse, dass sich die Islamisten dort neu gruppiert hätten, um Angriffe gegen Israel zu befehligen, sagte Sprecher Daniel Hagari. Die Soldaten seien angewiesen worden, "vorsichtig" vorzugehen und Maßnahmen zu treffen, Schäden an Patienten, Zivilisten, medizinischem Personal und medizinischer Ausrüstung zu vermeiden.

Laut Hagari besteht für die Patienten und das medizinische Personal keine Verpflichtung, das Krankenhaus zu verlassen. Später rief Armeesprecher Avichay Adraee die Bewohner in der Nähe der Klinik dazu auf, nach Süden in die "humanitäre Zone" al-Mawasi an der Küste des südlichen Gazastreifens zu fliehen.

Hamas-Behörde spricht von Toten

Die militant-islamistische Hamas erklärte hingegen, das israelische Militär habe das Krankenhausgebäude beschossen, ohne sich um Patienten, medizinisches Personal oder dort Schutz suchende Flüchtlinge zu kümmern.

Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde im Gazastreifen ist ein Feuer ausgebrochen. Auch Videos in sozialen Netzwerken sollen den Brand zeigen.Geflüchtete Frauen und Kinder seien wegen der Rauchentwicklung erstickt. Menschen seien in Operationsräumen und der Notaufnahme eingeschlossen. Die Kommunikation mit dem Krankenhaus sei abgerissen. "Es gibt Opfer, darunter Tote und Verletzte, und es ist unmöglich, jemanden zu retten, weil das Feuer so heftig ist", hieß es in der Mitteilung der Behörde.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Stellen der palästinensischen und der israelischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Augenzeugen berichten von Luftangriffen

Augenzeugen vor Ort sagten der Nachrichtenagentur AFP, im Stadtbezirk al-Rimal, in dem sich das Krankenhaus befindet, habe Israel Luftangriffe geflogen. Rund um das Krankenhausgebäude seien Dutzende Panzer postiert worden. Laut BBC berichteten Augenzeugen von Panik in dem Klinik-Komplex. Demnach berichtete ein Mann in einem aufgezeichneten Gespräch: "Panzer umzingeln uns. Wir verstecken uns in unserem Zelt. Wir hören Panzerfeuer in der Nähe des Geländes."

Das Al-Schifa-Krankenhaus ist das größte Krankenhaus im Gazastreifen. Die israelische Armee war im November erstmals auf das Gelände des Krankenhauses vorgedrungen. Der Militäreinsatz in der Klinik hatte international Kritik ausgelöst. Israel hatte der Hamas vorgeworfen, eine Kommandozentrale unter dem Krankenhaus zu betreiben. Vertreter der Klinik und die Hamas selbst wiesen das zurück.