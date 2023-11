Kämpfe im Gazastreifen Viele Menschen verlassen Al-Schifa-Klinik Stand: 18.11.2023 11:55 Uhr

Ein Krankenhaus als Kampfgebiet: In der Al-Schifa-Klinik im Gazastreifen sucht das israelische Militär seit Tagen nach Hamas-Terroristen. Nun haben viele Menschen das Krankenhaus verlassen. Unklar ist, wer die Evakuierung veranlasst hat.

Patienten, Personal und Vertriebene haben in großer Zahl das Al-Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen verlassen. Nach Angaben eines AFP-Reporters flohen sie zu Fuß auf einer Straße in Richtung Süden. Augenzeugen im Gazastreifen bestätigten auch der Nachrichtenagentur dpa, dass Menschen das Gelände der Klinik verließen.

In und um das Krankenhaus suchen israelische Soldaten seit vier Tagen nach Hamas-Terroristen und von ihnen verschleppten Geiseln.

Graue Flächen: Bebaute Flächen im Gazastreifen. Schraffur: Israelische Armee

Warum es zur Räumung des Krankenhauses kam - darüber gibt es widersprüchliche Angaben: Während das israelische Militär angibt, das Gebäude auf Wunsch des Klinikdirektors zu evakuieren, teilte die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde mit, am Morgen eine Aufforderung zur Evakuierung vom israelischen Militär erhalten zu haben. Laut israelischem Militär bleibt medizinisches Personal im Krankenhaus, um sich um Patienten zu kümmern, die die Klinik nicht verlassen können. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht.

Weiter viele Patienten in der Klinik

Vertreter des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums im Gazastreifen erklärten, es befänden sich noch 450 Patienten in der Einrichtung. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hatte die Zahl der Menschen im Gebäude vor mehreren Tagen mit rund 2.000 angegeben, darunter vermutlich mehr als 600 Patienten.

Die Klinik hat seit einer Woche keinen Strom mehr. Inkubatoren und Beatmungsgeräte funktionieren nicht mehr. Der Direktor des Krankenhauses bezeichnete das Krankenhaus als "riesiges Gefängnis".

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Stellen der palästinensischen und der israelischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Völkerrechtler: Krankenhäuser als Ziele tabu, aber...

Israel wirft der islamistischen Hamas vor, das Krankenhaus für terroristische Zwecke zu missbrauchen und unter den Gebäuden eine Kommandozentrale zu betreiben. Die Terrororganisation bestreitet dies.

In der Debatte um das Vordringen der israelischen Armee in das Krankenhaus rief Völkerrechtler Christoph Safferling zu einer differenzierten Betrachtung auf. "Ein Krankenhaus ist nach dem humanitären Völkerrecht ein ziviles Objekt, das heißt, es ist absolut tabu, dass angreifende Soldaten dort hineingehen. Gleichzeitig ist es so: Ein Krankenhaus kann auch missbraucht werden, und dann sieht es juristisch schon anders aus", sagte er der "Süddeutschen Zeitung". "Wenn es nur zum Schein ein ziviles Objekt war, aber in Wahrheit vornehmlich militärisch genutzt wurde, dann war das israelische Militär durchaus berechtigt, es zu bekämpfen."

Mitarbeitende von Ärzte ohne Grenzen sitzen fest

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen und deren Angehörige sind nach Angaben der Hilfsorganisation in der Nähe des Al-Schifa-Krankenhauses eingeschlossen. Insgesamt gehe es um 137 Menschen, darunter 65 Kinder, denen es wegen der anhaltenden heftigen Kämpfe in der Stadt Gaza nicht möglich sei, das Gebiet sicher zu verlassen, erklärte die Organisation. Bisherige Versuche, die Mitarbeiter und deren Familien zu evakuieren, seien gescheitert.

Es brauche dringend einen Waffenstillstand, um Tausende festsitzende Zivilisten sicher evakuieren zu können, forderte Ärzte ohne Grenzen.