Al-Schifa in Gaza Israels Armee entdeckt Tunnel auf Klinikgelände Stand: 17.11.2023 07:24 Uhr

Das israelische Militär hat ein Video veröffentlicht, das einen Tunnelschacht der radikal-islamischen Hamas auf dem Gelände der Al-Schifa-Klinik zeigen soll. Auch ein Fahrzeug mit vielen Waffen wurde demnach sichergestellt.

Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge einen Tunnel der islamistischen Hamas auf dem Gelände der größten Klinik des Gazastreifens freigelegt. Das Militär veröffentlichte am Donnerstagabend ein Video, das den Schacht zwischen Gebäuden des Al-Schifa-Krankenhauses zeigen soll.

Ein Armeesprecher erklärte, Soldaten hätten "den Eingang zu einem Tunnel im Al-Schifa-Krankenhaus entdeckt und Militäringenieure sind derzeit dabei, die Infrastruktur vor Ort auszugraben". Die Soldaten würden "Gebäude für Gebäude" jede Etage durchsuchen.

Außerdem sei auf dem Gelände ein mit Sprengfallen versehenes Fahrzeug mit einer großen Menge an Waffen, Munition und Handschellen entdeckt worden, wurde mitgeteilt. Es sei für das Massaker der Hamas am 7. Oktober in Israel und die Geiselnahmen vorbereitet worden, vermutet die Armee diesen Angaben nach.

Unabhängig lassen sich diese Angaben nicht überprüfen. Ebenso wenig wie die israelische Darstellung, nach der sich unter der Klinik das zentrale Kommandozentrum der Hamas befindet. Auch die US-Regierung stützt die Darstellung, wonach die Hamas und eine andere militant-islamistische Gruppe Krankenhäuser im Gazastreifen für militärische Zwecke nutzen.

Regierungschef Benjamin Netanyahu erklärte, dass in der Al-Schifa-Klinik auch Geiseln festgehalten worden sein könnten. "Wir hatten konkrete Hinweise, dass sie im Schifa-Krankenhaus festgehalten wurden, was einer der Gründe ist, warum wir das Krankenhaus betreten haben", sagte er den "CBS Evening News". "Wenn sie dort waren, wurden sie herausgeholt."

Leichen geborgen

Das israelische Militär teilte am Morgen mit, dass es die Leiche einer Soldatin, die von der Hamas gefangen gehalten worden war, in einem Gebäude in der Nähe des Krankenhauses geborgen habe. Es hatte bereits den Tod der Frau am Dienstag bestätigt, nachdem die Hamas ein Video von ihr veröffentlicht hatte, auf dem sie lebend zu sehen war, gefolgt von Bildern, die laut Hamas ihre Leiche zeigten, nachdem sie bei einem israelischen Angriff getötet worden sein soll.

Gestern hatte die Armee mitgeteilt, dass sie in einem Nachbargebäude der Klinik die Leiche einer Geisel geborgen habe. Die tote Frau wurde den Angaben zufolge nach Israel gebracht und dort identifiziert. Sie sei am 7. Oktober bei dem Massaker der Hamas aus dem israelischen Grenzort Beeri entführt worden.

Mitte der Woche war das israelische Militär bereits in das Krankenhaus eingedrungen und hatte im Anschluss mehrere Waffen präsentiert, die Soldaten in dem Krankenhaus gefunden haben sollen.

Das Al-Al-Schifa-Krankenhaus befindet sich im nördlichen Teil des Gazastreifens.

Tunnel und Waffen auch in anderen Krankenhäusern

Auch im Rantisi-Krankenhaus sei ein Tunnel entdeckt worden, berichtete das israelische Militär weiter. Es hatte vor einigen Tagen auch mitgeteilt, dass im Keller des Rantisi-Krankenhauses Geiseln festgehalten worden sein könnten. Die Armee hatte dort damals auch Waffen gefunden. Das Rantisi-Krankenhaus ist spezialisiert auf die Behandlung krebskranker Kinder.

Zudem seien im Al-Kuds-Krankenhaus Waffen und Munition aufgespürt worden. Das Militär veröffentlichte Fotos der Funde. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.