Gazastreifen Wachsende Sorge um die Lage in den Krankenhäusern Stand: 12.11.2023 18:34 Uhr

Seit Samstag ist das größte Krankenhaus im Gazastreifen, die Al-Schifa-Klinik, nach palästinensischen Angaben betriebsunfähig. Ärzte berichten von verheerenden Zuständen - und werfen Israel vor, die Klinik anzugreifen. Israel weist das zurück.

In den Krankenhäusern im Gazastreifen wird die Lage immer dramatischer. Sollten die Kämpfe nicht gestoppt oder zumindest die Patienten evakuiert werden, "werden diese Krankenhäuser zu Leichenhallen", erklärte die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. Inzwischen sind nach Angaben des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) 20 der 36 Krankenhäuser im Gazastreifen "nicht mehr funktionsfähig".

Die Lage in der Al-Schifa-Klinik, dem größten Klinikkomplex in dem Küstengebiet, sei "katastrophal", erklärte Ärzte ohne Grenzen. Der Chef der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus sagte, er habe den Kontakt zu seinen Gesprächspartnern im Al-Schifa-Krankenhaus verloren.

Netanyahu: Israel bot Treibstoff an

Am Samstag hatte das von der Hamas kontrollierte palästinensische Gesundheitsministerium erklärt, das Al-Schifa-Krankenhaus habe seinen Betrieb einstellen müssen, weil der Treibstoff für die Stromgeneratoren ausgegangen sei.

Nach den Worten von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu bot Israel, dem Al-Schifa-Krankenhaus an, Treibstoff zu liefern. Dies habe die Hamas abgelehnt, sagte er dem US-Sender NBC. Details nannte Netanyahu nicht. Israel hatte zuvor Treibstoffimporte in den Gazastreifen mit dem Argument verboten, dass die Hamas den Treibstoff für militärische Zwecke verwenden würde.

Wie der palästinensische Rote Halbmond mitteilte, ist ein weiteres Krankenhaus in der Stadt Gaza, die Al-Kuds-Klinik, wegen Treibstoffmangels nicht mehr betriebsfähig. Nach Angaben eines Arztes ist das Al-Ahli-Krankenhaus die einzige Klinik in der Stadt Gaza, die noch im Betrieb sei. Aber auch da sei die Lage dramatisch: "Heute habe ich mehr als zehn sehr schmerzhafte chirurgische Eingriffe an Menschen ohne Anästhesie durchgeführt", sagte Ghassan Abu Sitta laut Nachrichtenagentur dpa. Blutkonserven gebe es auch keine mehr.

Graue Flächen: Bebaute Flächen im Gazastreifen

WHO besorgt wegen Lage in Al-Schifa-Klinik

Zur Lage im Al-Schifa-Krankenhaus teilte das Regionalbüro der WHO mit, man mache sich "große Sorgen um die Sicherheit des medizinischen Personals, Hunderter kranker und verletzter Patienten". Darunter seien auch Säuglinge, die lebenserhaltende Maßnahmen benötigten, sowie Vertriebene, die in dem Gebäude Schutz suchten. "Berichten zufolge ist die Zahl der stationären Patienten fast doppelt so hoch wie die Kapazität des Krankenhauses, selbst wenn die Leistungen auf lebensrettende Notfallversorgung beschränkt werden", hieß es.

Nach Angaben eines im Schifa-Krankenhaus arbeitenden Arztes wurde weiter heftig in unmittelbarer Nähe der Klinik gekämpft. "Wir können kaum die Patienten im Krankenhaus behandeln und sind mitten im Kriegsgebiet", sagte der Mediziner Ahmed Muchallalati dem Nachrichtensender Al-Dschasira.

"Es gibt laufend Luftangriffe, und Drohnen kreisen in der Gegend des Krankenhauses." Die medizinische Versorgung von Patienten sei mangels Strom, Wasser und Medikamenten fast zum Erliegen gekommen. Mehrere Patienten seien deshalb bereits gestorben. Die Angaben ließen sich nicht überprüfen.

Israel bestreitet Angriff und Umzingeln

Der stellvertretende Gesundheitsminister im von der Hamas beherrschten Gazastreifen, Jussef Abu Risch, sagte, ein israelischer Angriff habe die kardiologische Abteilung des Al-Schifa-Krankenhauses "vollständig" zerstört. Israelische Panzer würden zudem das Krankenhaus komplett umzingeln.

Israel wirft der Hamas vor, unter dem Krankenhaus eine Kommandozentrale zu betreiben - dementierte aber Vorwürfe über Angriffe. "In den vergangenen Stunden wurden Falschinformationen verbreitet, wir würden das Al-Schifa-Krankenhaus umzingeln und angreifen. Dies sind falsche Berichte", sagte Armeesprecher Daniel Hagari am Samstag. Die Armee bestätigte lediglich, Kämpfe in der Nähe der Klinik zu führen. Zudem sei das Militär "regelmäßig" in Kontakt mit dem Krankenhauspersonal, so Hagari.