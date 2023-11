liveblog Krieg in Nahost ++ WHO: Kontakt zu Al-Schifa-Krankenhaus verloren ++ Stand: 12.11.2023 05:09 Uhr

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zeigt sich besorgt um die Situation im Al-Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt. Inhaber ausländischer Pässe sollen wieder über den Grenzübergang Rafah ausreisen können. Die Entwicklungen im Liveblog.

Laut WHO kein Kontakt mehr zu Al-Schifa-Krankhaus in Gaza

Zehntausende Menschen werden heute Nachmittag zu einem Marsch gegen Antisemitismus in Paris erwartet. Seit Beginn des Krieges zwischen der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen und Israel haben die französischen Behörden fast 1250 antisemitische Straftaten registriert, darunter neben Pöbeleien und Schmierereien auch Gewalttaten.

Zu der Demonstration in der französischen Hauptstadt haben die Vorsitzenden beider Parlamentskammern aufgerufen. Die linkspopulistische Partei La France Insoumise (LFI) will den Marsch boykottieren, während die Rechtspopulistin Marine Le Pen ihre Anhänger zur Teilnahme aufgerufen hat. Mehr als 3000 Polizistinnen und Polizisten sollen nach Angaben des Innenministeriums bei der Demonstration für Sicherheit sorgen. In mehreren anderen französischen Städten sind ebenfalls Aktionen geplant.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärte, sie habe die Kommunikation mit ihren Ansprechpartnern im Al-Schifa-Krankenhaus im Norden des Gazastreifens verloren. Die WHO sei "sehr besorgt um die Sicherheit des medizinischen Personals, hunderter kranker und verletzter Patienten, einschließlich Babys, die lebenserhaltende Maßnahmen benötigen, und der Vertriebenen in den Krankenhäusern." Die WHO rief erneut zu einer sofortigen Waffenruhe im Gazastreifen auf.

Der Grenzübergang Rafah soll heute wieder geöffnet werden. Das teilten die Behörden in Gaza mit. Damit können Menschen mit ausländischem Pass und Angehörige wieder aus dem Gazastreifen in Richtung Ägypten ausreisen.

Am Freitag waren die Evakuierungen aus dem Küstengebiet nach Angaben aus ägyptischen Sicherheitskreisen und eines palästinensischen Behördenvertreters ausgesetzt worden. Zur Begründung hieß es, es habe Probleme dabei gegeben, Menschen, die aus medizinischen Gründen nach Ägypten gelassen werden sollen, aus dem Inneren des Gazastreifens nach Rafah zu bringen.

Als Reaktion auf den Beschuss der annektierten Golanhöhen hat Israel Ziele im benachbarten Syrien angegriffen. Die Luftwaffe habe dabei "terroristische Infrastruktur" ins Visier genommen, teilte die Armee am Sonntagmorgen mit. Nach Armeeangaben waren am Samstag zwei von Syrien aus abgefeuerte Geschosse in unbewohnten Gebieten auf den Golanhöhen eingeschlagen. In der Region wurde Luftalarm ausgelöst. Israel hatte bereits am Freitag Ziele Syrien angegriffen, nachdem eine Drohne, die nach Armeeangaben aus Syrien abgefeuert wurde, eine Grundschule in Eilat im Süden Israels getroffen hatte.

Seit dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober wächst die Angst vor einer Ausweitung des Kriegs in der Region. Insbesondere wird befürchtet, dass die bereits bestehenden Konflikte Israels mit pro-iranischen Gruppen in Syrien sowie mit der vom Iran unterstützten und mit der syrischen Regierung verbündeten Hisbollah-Miliz im Libanon weiter angeheizt werden könnten.