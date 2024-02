liveblog Nahost-Krieg ++ Israels Armee meldet Angriffe im Süden Gazas ++ Stand: 12.02.2024 02:50 Uhr

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben Ziele im Raum Rafah im südlichen Gazastreifen angegriffen. Einem Medienbericht zufolge ist die Planung einer Militäroffensive auf Rafah bisher nicht abgeschlossen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Israels Armee meldet Angriffsserie im Süden Gazas

Bericht: Planung für Rafah-Offensive braucht noch Zeit

Bei mehreren israelischen Luftangriffen auf die Stadt Rafah sind nach Angaben der Terrororganisation Hamas in der Nacht 52 Menschen ums Leben gekommen. Die Angriffe trafen 14 Häuser und drei Moscheen, erklärte das Gesundheitsministerium, das der radikal-islamistischen Palästinenserorganisation untersteht. Auch der saudische Fernsehsender Al Arabiya berichtete von mindestens 50 getöteten Menschen durch die Angriffe. Die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA berichtete über intensive Bombardierungen.

Die israelische Armee erklärte, sie habe "eine Reihe von Angriffen auf terroristische Ziele im südlichen Gazastreifen durchgeführt", die nun abgeschlossen seien.

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben Ziele im Raum Rafah im südlichen Gazastreifen angegriffen. Wie das Militär in der Nacht bekannt gab, sei "eine Serie von Angriffen auf Terrorziele in der Gegend von Schabura im südlichen Gazastreifen" durchgeführt worden. Sie seien beendet, hieß es in einer kurzen Mitteilung auf Telegram. Einzelheiten wurden nicht genannt. Schabura liegt nahe der Stadt Rafah, wo Hunderttausende palästinensische Binnenflüchtlinge Schutz gesucht haben.

Nach Angaben von Augenzeugen hatte das israelische Militär bereits zuvor mehrfach Ziele in der Stadt aus der Luft angegriffen. Israelische Bodentruppen waren dort bislang aber nicht im Einsatz.

Aus der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens sind in der Nacht Luftangriffe gemeldet worden. Journalisten der Nachrichtenagentur AFP und Augenzeugen berichteten am Montag von "heftigem Beschuss" in den Außenbereichen der Stadt. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums der radikal-islamistischen Palästinenserorganisation Hamas kamen bei den Angriffen mindestens sieben Menschen ums Leben.

Nach Angaben der AFP-Journalisten und Augenzeugen waren die Angriffe stärker als in den vergangenen Tagen. Demnach trafen sie die Außenbereiche der Stadt und verursachten Rauchwolken. Palästinensischen Angaben zufolge wurden sechs Häuser und zwei Moscheen getroffen. Ein israelischer Militärsprecher äußerte sich auf Anfrage der AFP zunächst nicht.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Stellen der palästinensischen und der israelischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Israels Armee hat die Planung einer Militäroffensive auf die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens einem Medienbericht zufolge bisher nicht abgeschlossen. Sie werde "wahrscheinlich einige Zeit in Anspruch nehmen" und sei auch bislang nicht Ministerpräsident Benjamin Netanyahu vorgelegt worden, zitierte die "New York Times" am Sonntag (Ortszeit) israelische Beamte und Analysten.

Die Strategie für eine Offensive auf die an Ägypten grenzende Stadt, in der Hunderttausende Binnenflüchtlinge Schutz gesucht haben, sei "sehr komplex".

Die US-Regierung habe gegenüber Israel zudem Bedenken mit Blick auf den am 10. März beginnenden muslimischen Fastenmonat Ramadan geäußert, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf zwei israelische Beamte. Ein Angriff auf Rafah während des Ramadan könne von Muslimen in der Region und darüber hinaus als besonders provokant empfunden werden, hieß es.

Israelische Einsatzkräfte haben nach eigenen Angaben in Jerusalem und im Westjordanland zwei Angreifer getötet. Die Polizei teilte am Sonntag mit, Beamten hätten im muslimischen Viertel im annektierten Ostteil Jerusalems einen Mann zur Befragung angehalten. Als dieser sich den Beamten näherte, habe er versucht, mit einem Messer auf sie einzustechen. "Die Beamten reagierten schnell und neutralisierten den Terroristen durch Schüsse", teilte die Polizei mit. Im besetzten Westjordanland erschossen Soldaten nach Armeeangaben einen weiteren Angreifer. Dieser habe versucht, nahe Bethlehem einen Soldaten mit einem Messer zu attackieren.

