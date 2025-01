liveblog Lage im Nahen Osten ++ Biden sieht Fortschritte bei Geiselabkommen ++ Stand: 10.01.2025 09:32 Uhr

Nach den Worten von US-Präsident Biden sind bei den Gesprächen über einen Geisel-Deal "echte Fortschritte" zu erkennen. Laut einer Studie könnte die Zahl der Toten im Gazastreifen rund 41 Prozent höher liegen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Biden sieht Fortschritte bei Geiselabkommen

Die israelische Armee hat die Identität einer weiteren im Gazastreifen gefundenen getöteten Geisel bestätigt. Die Obduktion habe ergeben, dass es sich bei dem "in Hamas-Gefangenschaft Getöteten" um Hamsa al-Sajadna handele, wie das Militär bekanntgab. Der Fund der Leiche des erst Anfang 20 alten Mannes war am Mittwoch vermeldet worden. Am selben Tag hatte das Militär erklärt, es habe die sterblichen Überreste von Hamsas Vater, Jussef al-Sajadna, nach Israel zurückgeführt.

Bei den Gesprächen über eine Waffenruhe und ein Abkommen zur Freilassung der Geiseln im Gazastreifen sind nach den Worten von US-Präsident Joe Biden "echte Fortschritte" zu erkennen. Er habe sich "heute mit den Unterhändlern getroffen", sagte Biden am Donnerstag (Ortszeit) vor Journalisten im Weißen Haus. "Wir machen echte Fortschritte" sagte er.

Zehn Tage vor seiner Amtsübergabe an Donald Trump zeigte sich der scheidende US-Präsident "immer noch zuversichtlich" hinsichtlich einer Freilassung der israelischen Geiseln aus der Gewalt der Hamas im Austausch gegen in Israel verurteilte

Die palästinensischen Gesundheitsbehörden haben die Zahl der gewaltbedingten Todesfälle im Krieg zwischen Israel und der Hamas seit Kriegsausbruch im Oktober 2023 und Ende Juni 2024 um rund 41 Prozent zu niedrig angegeben. Zu diesem Schluss kommt eine am Donnerstag in der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet veröffentlichte Studie.

Die von Experten begutachtete statistische Analyse wurde von Wissenschaftlern der London School of Hygiene and Tropical Medicine und anderen Institutionen, darunter der Yale University in den Vereinigten Staaten, durchgeführt. Die Studie wurde nicht mit externen Mitteln finanziert.

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben am Donnerstag drei aus dem Osten kommende Drohnen abgefangen. Die unbemannten Flugobjekte seien binnen einer Stunde abgefangen worden, erklärte die Armee. Eine Sprecherin fügte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP an, zwei davon seien aus dem Jemen abgeschossen worden.

Die pro-iranische Huthi-Miliz, die große Teile des Jemen kontrolliert und sich als Teil einer gegen Israel gerichteten "Achse des Widerstands" zur Unterstützung der Palästinenser versteht, reklamiert regelmäßig Angriffe auf Israel.

