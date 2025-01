Krieg in Nahost Verhandlungen über Waffenruhe wieder aufgenommen Stand: 04.01.2025 08:52 Uhr

Unterhändler von Israel und der Terrormiliz Hamas verhandeln in der katarischen Hauptstadt Doha wieder über eine Waffenruhe. Dabei soll es auch um ein mögliches Geiselabkommen gehen.

Im Ringen um eine Waffenruhe im Gazastreifen und um die Freilassung der Geiseln aus der Gewalt der Hamas hat in der katarischen Hauptstadt Doha eine neue Verhandlungsrunde begonnen. Das bestätigten israelische Regierungsvertreter mehreren Medien ihres Landes, die islamistische Hamas gab eine Presseerklärung dazu heraus.

Katar vermittelt zusammen mit Ägypten und den USA zwischen Israel und der Hamas, die direkte Verhandlungen miteinander ablehnen. In der Gewalt der Hamas befinden sich nach israelischer Zählung noch 100 Geiseln. Viele von ihnen dürften aber nicht mehr am Leben sein.

Israel für befristete Feuerpausen

Die Hamas betonte in ihrer Verlautbarung, dass die Verhandlungen auf eine endgültige Beendigung der Kampfhandlungen in Gaza abzielen würden. Genau dies war aber bislang einer der Hauptstreitpunkte bei den diplomatischen Bemühungen, die sich seit vielen Monaten ergebnislos hinziehen: Israel will nur eine mehrstufige Vereinbarung mit befristeten Feuerpausen akzeptieren.

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hatte die Unterhändler seines Landes nach Angaben seines Büros vom Donnerstag autorisiert, die Gespräche über eine Vereinbarung zur Freilassung der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln fortzusetzen.

Vertreter Israels spricht von "Wochen"

Ein israelischer Regierungsbeamter äußerte sich gegenüber dem israelischen Portal walla.co.il "vorsichtig optimistisch". Er sprach von einem Zeithorizont von "Wochen" für einen eventuell positiven Abschluss der Verhandlungen.

In der Vergangenheit hatte nicht nur die Unnachgiebigkeit der Hamas, sondern auch Netanjahus Beharren auf Maximalforderungen - darunter der dauerhafte Verbleib israelischer Truppen an strategischen Stellen im Inneren des Gazastreifens - die Gespräche immer wieder scheitern lassen.