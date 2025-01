liveblog Lage im Nahen Osten ++ Hamas-Brigaden bekennen sich zu Angriff im Westjordanland ++ Stand: 09.01.2025 05:06 Uhr

Hamas-Brigaden haben sich zu einem Angriff im Westjordanland am Montag bekannt. Die israelische Armee erlässt neue Richtlinien für die Berichterstattung über Soldaten im Kampfeinsatz. Die Entwicklungen im Liveblog.

Die israelische Armee erlässt neue Richtlinien für die Berichterstattung über Soldaten im aktiven Kampfeinsatz, um sie vor Angriffen israelfeindlicher Aktivisten zu schützen. Laut Militärsprecher Nadav Shoshani dürfen Soldaten ab dem Rang eines Obersten in Interviews nicht mehr mit vollem Namen oder Gesicht gezeigt werden. Dies gelte auch im Zusammenhang mit konkreten Kampfeinsätzen.

"Das ist unsere neue Richtlinie, um unsere Soldaten zu schützen und sicherzustellen, dass sie vor solchen Vorfällen, die von israelfeindlichen Aktivisten auf der ganzen Welt begangen werden, sicher sind", sagte Shoshani. Hintergrund ist der Fall eines israelischen Reservisten, der Brasilien fluchtartig verließ, nachdem dort Ermittlungen wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen im Gazastreifen eingeleitet worden waren.

Die Al-Kassam-Brigaden der radikal-islamistischen Hamas-Miliz bekennen sich in einer Erklärung zu einem Angriff im Westjordanland am Montag. Auch zwei weitere Gruppen sind in der Erklärung aufgeführt. Bei dem Angriff wurden drei Israelis getötet. Eine Stellungnahme von Israel liegt nicht vor.

Wenn über die Stadt Dschenin im Westjordanland berichtet wird, dann meist über schwere Kämpfe zwischen militanten Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften. In den vergangenen Wochen hat sich das aber geändert.

Seit Anfang Dezember gibt es immer wieder heftige Auseinandersetzungen zwischen militanten Kämpfern der Hamas und des Islamischen Dschihad auf der einen Seite und Sicherheitskräften der Palästinensischen Autonomiebehörde auf der anderen Seite. Die Autonomiebehörde betont, sie wolle mit dem Einsatz Recht und Ordnung wiederherstellen. Die militanten Gruppen werfen ihr dagegen vor, die israelische Besatzung zu unterstützen. Julio Segador mit den Hintergründen dieses palästinensischen Bruderkampfes.

