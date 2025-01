liveblog Lage im Nahen Osten ++ Palästinenser melden 18 Tote im Gazastreifen ++ Stand: 08.01.2025 01:44 Uhr

Bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen sollen mindestens 18 Menschen getötet worden sein. Deutschland treibt Insidern zufolge eine Überprüfung von gewissen EU-Sanktionen gegen Syrien voran. Die Entwicklungen im Liveblog.

Bei israelischen Luftangriffen auf den Süden des Gazastreifens sind nach palästinensischen Angaben am Dienstagabend mindestens 18 Menschen getötet worden. Unter den Opfern seien auch fünf Kinder, die sich in einem Zelt aufgehalten hätten, teilte das von der militant-islamistischen Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium mit. Der Leiter der pädiatrischen Abteilung im nahe gelegenen Nasser-Krankenhaus, Ahmed al-Farra, bestätigte, dass dort acht tote Kinder eingeliefert worden seien, darunter die fünf aus dem Zelt.

Laut dem Krankenhaus wurden auch ein Fahrzeug und zwei Häuser in der Gegend um Chan Junis getroffen. Das israelische Militär gab zunächst keinen Kommentar zu den Angriffen ab. Es war unklar, ob die fünf Kinder sich in der von Israel als humanitäre Zone ausgewiesenen Gegend von Al-Mawasi aufgehalten hatten, als sie getötet wurden. Israel hatte die Gegend, in der Hunderttausende im kalten, regnerischen Winterwetter ausharren, immer wieder angegriffen und die Hamas für die zivilen Todesopfer verantwortlich gemacht.

Deutschland treibt Insidern zufolge eine Überprüfung gewisser EU-Sanktionen gegen Syrien voran. Nach dem Sturz des Präsidenten Baschar al-Assad müssten auch die bestehenden Strafmaßnahmen auf den Prüfstand, war am Dienstag aus dem Auswärtigen Amt zu hören. Zwar müssten die Sanktionen gegen diejenigen aufrechterhalten werden, die während des Bürgerkriegs schwere Verbrechen begangen hätten. Jedoch diskutiere man über Möglichkeiten, die Bevölkerung in bestimmten Sektoren von Sanktionen entlasten zu können. Wie es mit den Maßnahmen weitergehe, hänge davon ab, wie die neuen Machthaber etwa mit Minderheiten umgingen.

In den Kreisen wurde darauf hingewiesen, dass die EU-Sanktionen nur einstimmig aufgehoben werden könnten. Eine offizielle Stellungnahme der Bundesregierung lag zunächst nicht vor. Zuerst hatte die "Financial Times" über den Vorgang berichtet. Der Zeitung zufolge soll die Lockerung der EU-Maßnahmen nur temporär erfolgen, damit die Sanktionen im Zweifelsfall wieder eingesetzt werden könnten, hieß es unter Berufung auf eine mit der Sache vertraute Person. Auch die USA hatten am Montag gewisse Syrien-Sanktionen für zunächst sechs Monate ausgesetzt. Dadurch sollen unter anderem die Lieferungen von humanitärer Hilfe erleichtert und Probleme bei der Energieversorgung gelindert werden.

Der Flughafen von Damaskus hat seinen Betrieb wieder aufgenommen. Israels Luftwaffe hat im Westjordanland nach eigenen Angaben "Terroristen" getötet. Die Entwicklungen zum Nachlesen: