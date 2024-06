Israels höchstes Gericht Auch Ultraorthodoxe müssen Wehrdienst leisten Stand: 25.06.2024 12:19 Uhr

Ultraorthodoxe Juden sind nicht vom Militärdienst freigestellt. Das hat Israels Oberster Gerichtshof entschieden - der Wehrdienst ist demnach für alle verpflichtend. Schon länger gibt es in weiten Teilen Israels Unmut über die bisherige Regelung.

Auch strengreligiöse Juden sind zum Wehrdienst verpflichtet. Dies entschied Israels Oberster Gerichtshof einstimmig. Die Streitkräfte des Landes müssen künftig auch ultraorthodoxe Juden zum Militärdienst einziehen, erklärten die neun Richter. Sie stimmten damit zwei Petitionen zu, die eine sofortige Einberufung wehrpflichtiger ultraorthodoxer Männer gefordert hatten.

"Auf dem Höhepunkt eines harten Krieges ist die Belastung durch eine ungleiche Verteilung der Bürde größer denn je, und erfordert eine Lösung", hieß es in der Urteilsbegründung. Es gebe keine juristische Grundlage, um Ultraorthodoxe von der Wehrpflicht zu befreien. Die Pflicht zum Wehrdienst gelte ohne Unterschied.

Männer müssen in Israel regulär drei Jahre, Frauen zwei Jahre Wehrdienst leisten. Laut Bericht der Zeitung Times of Israel gelten rund 67.000 ultraorthodoxe Männer (Haredim) als wehrdienstfähig. Jährlich meldeten sich aber nur rund 700 davon zum Dienst, berichtete Haaretz unter Berufung auf aktuelle Zahlen der Armee.

Krieg in Gaza vertiefte die Kluft

Ultraorthodoxe Männer (Haredim) sind seit der Staatsgründung Israels für das Studium der religiösen Schriften de facto von der allgemeinen Wehrpflicht befreit. Das wird von der nicht-ultraorthodoxen Bevölkerung zunehmend infrage gestellt.

Das oberste Gericht des Landes hat die Ausnahmeregelung bereits vor Jahren für verfassungswidrig erklärt. Der seit mehr als acht Monaten dauernde Krieg im Gazastreifen und die Einziehung Tausender Reservisten hat den Unmut verschärft.

Israels Parlament hatte in der zweiten Juniwoche für die Wiederaufnahme eines Gesetzentwurfs zur Rekrutierung ultraorthodoxer Juden gestimmt. Dieser sieht den Einzug von 3.000 Haredim vor. Ferner soll das Alter für die Befreiung von der Wehrpflicht für strengreligiöse Religionsstudenten abgesenkt werden, um mehr Haredim in den Arbeitsmarkt zu bringen. Zudem zielt der Entwurf auf eine schrittweise Erhöhung der Einberufungsquote von Haredim auf 35 Prozent bis zum Jahr 2036.

Zahlreiche Regierungen zerbrachen bereits

Am Streit um die Wehrpflicht von Haredim war Ende 2018 die damalige Regierungskoalition zerbrochen. Es folgten bis November 2022 fünf vorgezogene Parlamentswahlen, an deren Ende die rechte Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu vereidigt wurde. Ihr gehören erstmals auch ultraorthodoxen Parteien an, die jedwede Änderung der derzeitigen Regelung ablehnen.