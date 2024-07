liveblog Krieg in Nahost ++ UN fordern Schutz von Zivilisten in Gaza-Stadt ++ Stand: 11.07.2024 07:28 Uhr

Nach dem Evakuierungsaufruf der israelischen Armee für Gaza-Stadt haben die Vereinten Nationen den Schutz der Zivilbevölkerung gefordert. Die USA sehen positive Signale bei den Gesprächen über einen Waffenstillstand.Alle Entwicklungen im Liveblog

Erneut Angriff auf Schiff im Roten Meer gemeldet

Israelische Armee beendet Einsatz in Schudschaija

UN: Zivilbevölkerung in Gaza-Stadt schützen

USA: Positive Signale bei Gaza-Verhandlungen

In der Meerenge Bab al-Mandab ist ein Schiff zum Ziel eines Raketenangriffs geworden. Das gemeinsame maritime Informationszentrum, das der Leitung der US-Marine untersteht, identifizierte das Schiff als die unter liberianischer Flagge fahrende "Mount Fuji".

Die Attacke habe sich südlich der jemenitischen Stadt Mokka ereignet, teilte die Seehandelsaufsicht der britischen Marine (UKMTO) mit. Es wurde vermutet, dass die jemenitische Huthi-Miliz für den Angriff verantwortlich ist. Das "Schiff und die gesamte Besatzung sind in Sicherheit", erklärte die UKMTO. "Das Schiff ist auf dem Weg zu seinem nächsten Anlaufhafen."

Die Huthi haben seit November wiederholt Handelsschiffe im Roten Meer und im Golf von Aden angegriffen und dies mit dem israelischen Vorgehen im Gazastreifen begründet. Bislang haben die Huthi den jüngsten Angriff nicht für sich reklamiert. Es dauert jedoch oft Stunden oder gar Tage, ehe sie sich zu einer Attacke bekennen.

Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge ihre Einsätze in einem Viertel im Osten der Stadt Gaza abgeschlossen. Bei den Einsätzen in Schudschaija seien acht Tunnel zerstört und "Dutzende von Terroristen eliminiert" worden, erklärte die Armee. Auch Kampfanlagen und mit Sprengfallen versehene Gebäude seien zerstört worden.

Ein Sprecher des örtlichen Zivilschutzes sagte, Schudschaija sei zu einer "Geisterstadt" geworden. Es gebe umfangreiche Schäden an der Infrastruktur und in Wohngebieten. Die israelische Armee hatte am Mittwoch alle Einwohner zum Verlassen der Stadt Gaza aufgerufen. Auf Flugblättern wurden Fluchtwege in den Süden aufgezeigt.

Angesichts des Evakuierungsaufrufs der israelischen Armee für die umkämpfte Stadt Gaza fordern die Vereinten Nationen den unbedingten Schutz der Zivilbevölkerung. "Die Zivilpersonen müssen geschützt werden, und auf ihre wesentlichen Bedürfnisse muss eingegangen werde - egal, ob sie fliehen oder bleiben", teilte das UN-Nothilfebüro OCHA mit Sitz in Genf mit.

Alle Parteien, die am Gaza-Konflikt beteiligt seien, müssten jederzeit das humanitäre Völkerrecht respektieren, sagte UN-Sprecher Stéphane Dujarric in New York. Das Ausmaß der Kämpfe und der Zerstörung in den vergangenen Tagen während der andauernden Verhandlungen über eine Waffenruhe seien "wirklich schockierend".

Die USA zeigen sich vorsichtig optimistisch hinsichtlich der Gespräche über einen Waffenstillstand im Gazastreifen. "Wir sind verhalten zuversichtlich, dass sich die Dinge in die richtige Richtung entwickeln", sagt der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, John Kirby, in einem CNN-Interview zu den laufenden Verhandlungen. Die Bemühungen um eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas dauern weiter an.

Ägypten und Jordanien warnen Israel vor einer Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen. Israel hat nach Angaben des israelischen Verteidigungsministers 60 Prozent der Hamas-Terroristen getroffen. Der Liveblog vom Mittwoch zum Nachlesen.