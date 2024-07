liveblog Krieg in Nahost ++ Erneut Tote bei Kämpfen im Gazastreifen ++ Stand: 10.07.2024 05:45 Uhr

Israels Militär untersucht Medien zufolge Berichte, wonach Dutzende Zivilisten bei einem Luftangriff in Chan Yunis im Süden getötet wurden. Die Vereinten Nationen beobachten chaotische Fluchtszenen in der Stadt Gaza. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Die Ausweitung der israelischen Militäroffensive im nördlichen Gazastreifen führt zu chaotischen Szenen. Das UN-Amt für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (Ocha) berichtete, Tausende Palästinenser flüchteten aus der Stadt Gaza in verschiedene Richtungen. Sie wüssten nicht, welcher Weg noch sicher sei.

"Viele wurden unter Beschuss und Bombardierung vertrieben, und nur sehr wenige konnten ihr Hab und Gut mitnehmen", sagte UN-Sprecher Stephane Dujarric. Flüchtende müssten sich in oder durch Viertel begeben, in denen Kämpfe tobten - oder in Gebiete, für die später wiederum Evakuierungsanordnungen erlassen worden seien, sagte Dujarric.

Israels Militär untersucht Medien zufolge Berichte, wonach Dutzende Zivilisten bei einem Luftangriff in Chan Yunis im Süden getötet wurden. Nach Angaben des israelischen Militärs sei das Ziel ein Hamas-Terrorist gewesen, der an dem Massaker vom 7. Oktober in Israel beteiligt gewesen sein soll, schrieb die "Times of Israel". Nach Darstellung der von der islamistischen Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde im Gazastreifen griff die israelische Armee eine Schule in Chan Junis an. Mindestens 25 Menschen - nach anderen Angaben 29 - seien dabei getötet worden.

Die iranische Regierung facht nach Einschätzung der amerikanischen Geheimdienste die Proteste gegen den Krieg zwischen Israel und der militant-islamistischen Hamas an, um vor der US-Präsidentschaftswahl im November Unfrieden zu stiften. Die US-Geheimdienstkoordinatorin Avril Haines teilte mit, Gruppen mit Verbindungen nach Teheran hätten in den USA beliebte Social-Media-Plattformen genutzt, um zu Protesten anzuregen.

