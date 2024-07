liveblog Krieg in Nahost ++ Israel greift in Schule verschanzte Ziele an ++ Stand: 09.07.2024 01:15 Uhr

Israels Armee hat nach eigenen Angaben "Terroristen" angegriffen, die sich in einem Schulgebäude in Gaza verschanzt hatten. Irans neu gewählter Präsident Peseschkian will am Anti-Israel-Kurs seines Landes festhalten. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Die Chefs von Mossad und CIA reisen laut Verhandlungskreisen am Mittwoch für Gespräche über eine Waffenruhe im Gazastreifen ins Golfemirat Katar. Wie die Nachrichtenagentur AFP aus mit den Verhandlungen vertrauten Kreisen erfuhr, sollen die Chefs der Auslandsgeheimdienste der USA und Israels, William Burns und David Barnea, den katarischen Regierungschef Mohammed bin Abdelrahman al-Thani treffen.

Katar ist gemeinsam mit Ägypten und den USA seit Monaten als Vermittler in Gesprächen um eine Feuerpause im Gazastreifen und eine Freilassung israelischer Geiseln tätig.

Die israelische Armee hat im Gazastreifen nach eigenen Angaben mehrere in einem Schulgebäude verschanzte Terroristen aus der Luft angegriffen. Wie das israelische Militär am späten Abend mitteilte, sei die Gruppe aus Kämpfern der islamistischen Hamas und des Islamischen Dschihad (PIJ) im Raum Nuseirat im mittleren Gazastreifen mit Präzisionsmunition beschossen worden, um zivile Opfer zu vermeiden. Weitere Details wurden nicht genannt. Die Angaben ließen sich unabhängig zunächst nicht überprüfen.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Stellen der palästinensischen und der israelischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Irans neu gewählter Präsident Massud Peseschkian will am Anti-Israel-Kurs seines Landes festhalten. In einem Schreiben an den libanesischen Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah erklärte er der Nachrichtenagentur Isna zufolge mit Blick auf Israel: "Die Unterstützung des Irans für die Widerstandsfront gegen das illegitime zionistische Regime wird mit Nachdruck fortgesetzt."

Brasilien hat ein seit über zehn Jahren ausstehendes Freihandelsabkommen mit der Palästinensischen Autonomiebehörde in Kraft gesetzt. "Das Abkommen ist ein konkreter Beitrag zu einem wirtschaftlich lebensfähigen palästinensischen Staat, der in Frieden und Harmonie mit seinen Nachbarn leben kann", erklärte das brasilianische Außenministerium. Der palästinensische Botschafter in Brasilia, Ibrahim Al Zeben, bezeichnet die Entscheidung als "mutig, unterstützend und zeitgemäß".

Gaza-Stadt verzeichnet einen Panzer-Großangriff der israelischen Streitkräfte. Israels Premier Netanyahu beharrt auf seinen Kriegszielen und hat damit offenbar die Vermittler verärgert. Der Liveblog vom Montag zum Nachlesen.