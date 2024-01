liveblog Krieg in Nahost ++ 21 israelische Soldaten im Gazastreifen getötet ++ Stand: 23.01.2024 07:46 Uhr

Bei einer Explosion im Gazastreifen sind israelischen Angaben zufolge 21 Soldaten getötet worden. Arabische Länder erarbeiten offenbar einen Plan für eine Zweistaatenlösung nach Ende des Krieges. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Im Gazastreifen sind nach Angaben des israelischen Militärs 21 Soldaten getötet worden. Zunächst hatte die Armee von zehn Toten gesprochen. Militärsprecher Daniel Hagari zufolge hantierten Soldaten gerade mit Sprengstoff, um zwei Häuser im Zentrum des Gazastreifens abzureißen, als ein Angreifer eine Panzergranate auf einen Panzer in der Nähe abgefeuert habe. Die Explosion habe dann den Sprengstoff detonieren lassen.

Daraufhin seien die Gebäude eingestürzt und hätten die Soldaten unter sich begraben. Es handelte sich um den für die israelische Armee tödlichsten Angriff seit Beginn des Gaza-Kriegs vor drei Monaten.

Die arabischen Länder arbeiten einem Medienbericht zufolge an einem Vorschlag für eine Zweistaatenlösung nach Ende des Krieges im Gazastreifen. Saudi-Arabien biete im Gegenzug für die Schaffung eines palästinensischen Staates die Anerkennung Israels an, berichtete das "Wall Street Journal" unter Berufung auf arabische Beamte.

Der Vorschlag sei Israel über die USA unterbreitet worden und der erste gemeinsame Plan arabischer Staaten für die Beendigung des Nahost-Krieges sowie eine Zweistaatenlösung, hieß es. Die Details des Vorschlags würden noch ausgearbeitet, bisher sei die Haltung der israelischen Regierung ablehnend. Die Gründung eines palästinensischen Staates sei dabei der Hauptstreitpunkt, hieß es.

Vor den Terroranschlägen der Hamas auf Israel im Oktober und dem daraus folgenden Krieg im Gazastreifen hatte Saudi-Arabien als wichtige Schutzmacht der Palästinenser unter US-Vermittlung bereits Gespräche über eine mögliche Normalisierung der Beziehungen mit Israel geführt, was durch den Krieg aber zum Erliegen kam. Die sich abzeichnende Annäherung wäre aus Sicht der islamistischen Hamas, der libanesischen Hisbollah-Miliz und des Iran als wichtigstem Unterstützer beider Gruppen zu ihrem Schaden gewesen.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow ist vor den Beratungen des UN-Sicherheitsrates in New York mit seinen Amtskollegen aus dem Iran, der Türkei und dem Libanon zu bilateralen Gesprächen zusammengetroffen. Im Mittelpunkt der Gespräche standen der Gazastreifen, Syrien und die "angespannte Lage" am Roten Meer, wie das russische Außenministerium über die Messenger-App Telegram mitteilte.

Lawrow und der iranische Außenminister Hossein Amir-Abdollahian hätten sich auf die Notwendigkeit eines raschen Waffenstillstands im Gazastreifen und die Bedingungen für die Lieferung humanitärer Hilfe an die palästinensische Zivilbevölkerung geeinigt. Mit dem libanesischen Außenminister Abdallah Bou Habib habe er die Bedeutung gemeinsamer Anstrengungen der Länder in der Region für einen sofortigen Waffenstillstand betont.

Laut Tagesordnung der Vereinten Nationen wird sich der Sicherheitsrat heute mit der "Lage im Nahen Osten, einschließlich der Palästinenserfrage" befassen.

Medien berichten von einem Angebot Israels, eine zweimonatige Feuerpause einzuhalten, sofern von der Hamas alle Geiseln freigelassen werden. Im Gazastreifen sind erneut Telefon und Internet ausgefallen. Die Entwicklungen vom Montag zum Nachlesen.