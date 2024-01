liveblog Krieg in Nahost ++ Außenminister tagen in Brüssel zu Nahost-Konflikt ++ Stand: 22.01.2024 03:37 Uhr

Die Außenminister der EU-Staaten beraten mit Kollegen aus dem Nahen Osten über mögliche Initiativen für ein Ende das Nahost-Krieges. Angehörige der festgehaltenen Geiseln protestieren vor Netanyahus Privatwohnsitz. Die Entwicklungen im Liveblog.

Angehörige der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln wollen mit einer weiteren Protestaktion Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu zu einem Abkommen mit der islamistischen Hamas drängen. Wie die Zeitung "The Times of Israel" in der Nacht zum Montag berichtete, schlugen Angehörige der mehr als 130 Geiseln auf einem Bürgersteig vor Netanyahus Privathaus in Jerusalem Zelte auf. Man werde so lange in den Zelten bleiben, bis Netanyahu "einem Abkommen zur Rückgabe der Geiseln zustimmt", wurde ein Sprecher zitiert.

Der israelische Außenminister Israel Katz und der Außenminister der Palästinensischen Autonomiebehörde, Riad al-Maliki, haben ihre Teilnahme an getrennten Treffen mit ihren Amtskollegen der Europäischen Union (EU) in Brüssel zugesagt.

Im Vorfeld der Gespräche hat der diplomatische Dienst der EU ein Diskussionspapier an die 27 Mitgliedsstaaten verschickt, in dem ein Fahrplan für Frieden im israelisch-palästinensischen Konflikt im weiteren Sinne vorgeschlagen wird. Im Zentrum steht die Forderung nach einer "vorbereitenden Friedenskonferenz", die von der EU, Ägypten, Jordanien, Saudi-Arabien und der Arabischen Liga organisiert werden soll.

Trotz Israels Weigerung, auf die Forderung der militant-islamistischen Hamas nach einem Ende der Kämpfe in Gaza als Bedingung für die Freilassung von Geiseln einzugehen, laufen einem Medienbericht zufolge im Hintergrund weiter Verhandlungen.

Wie das "Wall Street Journal" am Sonntag unter Berufung auf diplomatische Kreise berichtete, drängen die USA, Ägypten und Katar beide Seiten zu einem stufenweisen diplomatischen Prozess. Dieser sehe die Freilassung von Geiseln zu Beginn und schließlich den Rückzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen und ein Ende des Krieges vor. Die Verhandlungen sollten in den kommenden Tagen in Kairo fortgesetzt werden, hieß es.

