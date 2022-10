Landtagswahl in Niedersachsen

Bei der Landtagswahl in Niedersachen wird die SPD laut Prognose von infratest dimap stärkste Kraft vor der CDU. Grüne und AfD legen beide stark zu. Die Wahlbeteiligung war geringer als vor fünf Jahren. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Zum Vergleich: Bei der vorangegangenen Landtagswahl im Jahr 2017 lag die Beteiligung mittags bei 26,91 Prozent. Briefwählerinnen und Briefwähler sind bei den Angaben nicht mit eingerechnet. Bereits bei der ersten Auswertung am Morgen lag die Zahl der Wählenden mit 7,44 Prozent leicht unter dem Wert von vor fünf Jahren (8,21 Prozent).

Bis 12.30 Uhr haben in Niedersachsen 24,59 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimmen für den neuen Landtag abgegeben. Das teilte die Landeswahlleitung auf Anfrage mit.

Was man zur Wahl in Niedersachsen wissen sollte

Selten war eine Landtagswahl so von bundespolitischen Themen überlagert wie in Niedersachsen. Dabei hat das Land selbst genug zu bieten - auch politische Baustellen. Wer antritt und was noch wichtig ist.