++ Johnson wird Rede an die Nation halten ++

Der britische Premier Johnson wird im Laufe des Tages eine Ansprache zu seiner politischen Zukunft halten. Weitere Minister seiner Regierung sind zurückgetreten. Die Entwicklungen im Liveblog.

Johnsons Büro kündigt Ansprache an die Nation an

Das Büro von Boris Johnson in Downing Street kündigt eine Ansprache des Premierministers an. Er werde sich im Laufe des Tages an die Nation wenden.