Regierungskrise in Großbritannien Johnson stimmt offenbar Rücktritt zu Stand: 07.07.2022 10:40 Uhr

Nach der Revolte in den eigenen Reihen hat sich der britische Premierminister Johnson Medienberichten zufolge zum Rücktritt entschlossen. Unklar ist noch, ob er lediglich als Parteichef geht oder auch als Premier. Mit Spannung wird seine Erklärung erwartet.

Der britische Premierminister Boris Johnson hat laut Berichten der Sender Sky und BBC einem Rücktritt zugestimmt. Unklar ist, ob Johnson an der Regierungsspitze bleibt, während seine Konservative Partei einen neuen Vorsitzenden wählt, der ihn als Regierungschef ablöst.

Wie die BBC berichtet, wolle Johnson als Premier aber noch bis zum Herbst im Amt bleiben - bis ein neuer neuer Parteivorsitzender der Torys gewählt ist.

Das Büro von Boris Johnson in Downing Street kündigt eine Ansprache des Premierministers an. Er werde sich im Laufe des Tages an die Nation wenden.

Dutzende Beamte kündigen - aus Protest gegen Johnson

Zuvor hatte eine massive Rücktrittswelle Johnson unter Druck gesetzt. Mehr als 50 hohe Regierungsmitglieder hatten seit Dienstag ihre Rücktritte erklärt, darunter mehrere Kabinettsmitglieder und enge Weggefährten Johnsons. Hintergrund sind eine ganze Reihe von Skandalen und Affären, die der Premierminister stets versuchte zu vertuschen.

Zuletzt hatte selbst der neue Finanzminister, Nadhim Zahawi, der erst am Dienstag seinen Posten angetreten hatte, Johnson eindrücklich zum sofortigen Rücktritt aufgefordert.

Weitere Informationen in Kürze.