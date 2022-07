Presseschau Regierungskrise in London "Johnsons größtes Problem ist Johnson" Stand: 07.07.2022 09:20 Uhr

In den deutschen Tageszeitungen sind die Dutzenden Ministerrücktritte in der britischen Regierung ein großes Thema. Das Schicksal von Premier Johnson scheint besiegelt, meinen die einen. Er könne seinen Kopf noch einmal aus der Schlinge ziehen, schreiben andere.

Die "Süddeutsche Zeitung" schreibt: "Johnsons größtes Problem ist Johnson - der Charakter, das Halbseidene, die Spielernatur. Der großspurige Führungsanspruch des Premiers, seine vereinnahmende Persönlichkeit im Arbeitermilieu wie in den konservativen Kreisen der Elite steht im krassen Gegensatz zu seiner politischen Leistung und seiner charakterlichen Befähigung. Johnson ist eben kein Churchill, auch wenn er ihn noch so oft imitiert."

Die "Frankfurter Rundschau" merkt an: "Sie versuchen, die eigene Haut zu retten. Sie versuchen zu retten, was zu retten ist. In der Reihenfolge muss man die derzeitigen Abgänge aus dem Kabinett des Boris Johnson verstehen. Oder anders gesagt: Niemand geht wegen der angeblich unerträglichen Häufung von Skandalen, auch wenn das noch so beflissen empört vorgetragen wird. Der Hauptcharakterzug der britischen Konservativen des 21. Jahrhunderts? Selbsterhaltungstrieb: Macht Platz für mich, Frauen und Kinder zuletzt."

"Sein Charakter - der entscheidende Faktor"

Der "Cicero" unterstreicht: "Der Mangel an Wahrheitsliebe ist längst die größte Schwäche des Regierungschefs geworden. Für Boris Johnsons Aufstieg und Untergang war sein Charakter der entscheidende Faktor. Jetzt fällt Johnson auf den Kopf, dass er als Regierungschef viel zu große und viel zu viele Versprechen gemacht hat: Die verarmten Labour-Wähler im Norden und die betuchten Konservativen im Süden kann man auf Dauer nicht gleichzeitig zufriedenstellen: Geld ausschütten und gleichzeitig Steuern senken, das geht sich mitten in einer Wirtschaftskrise nicht auf Dauer aus."

Die "Hessische Niedersächsische Allgemeine" aus Kassel betont: "Man weiß nicht, über was man sich mehr wundern soll: über den Langmut der Briten, die Toleranz der eigenen Tory-Partei oder das Beharrungsvermögen Johnsons. Doch selbst die machtverliebteste Geduld ist endlich: Diesmal wächst ein Sturm in der eigenen Partei heran, der ihn aus Downing Street fegen könnte."

"Johnsons Schicksal scheint besiegelt"

Die "Volksstimme" aus Magdeburg kommentiert: "Dass Boris Johnson ein Trickser ist, hat er vielfach virtuos bewiesen. Ein Rücktritt wegen politischer Vorwürfe kommt für ihn nicht infrage. Inwieweit seine Torys im britischen Unterhaus hinter ihm stehen, ist für Außenstehende auch kaum ersichtlich. Vieles spricht dafür, dass 'tricky Boris' noch einmal seinen Kopf aus der Schlinge zieht. Der Trickser kann die Sache erst einmal aussitzen. Das ist Politik."

Die "Landshuter Zeitung" sieht das anders: "Johnsons Schicksal scheint besiegelt. Denn das Regieren wird für ihn unmöglich werden, ohne jeglichen Rückhalt und eingekesselt von Gegnern in der Partei. Angeführt wird der politische Sturm gegen ihn nun unter anderem von seinen früheren Ministern, konservativen Politikern mit Einfluss, die am Mittwoch zwischen Rebellen der Partei auf den hinteren Bänken im Parlament Platz genommen haben. Johnsons Zeit ist vorbei - vielleicht nicht heute, aber bald."

Quelle: Deutschlandfunk