liveblog Nach Großangriff auf Israel ++ EU-Kommission fordert sofortige Hilfslieferungen ++ Stand: 21.10.2023 05:12 Uhr

Die EU-Kommission fordert sofortige und regelmäßige Hilfslieferungen für Gaza. US-Präsident Biden sieht eine mögliche Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien als einen der Gründe für den Großangriff der Hamas. Die Entwicklungen im Liveblog.

EU-Kommission: Humanitäre Hilfe ist eine Verpflichtung

Biden: Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien ein Grund für Hamas-Angriff

Nach antisemitischen Vorfällen und pro-palästinensischen Demonstrationen in Deutschland hat die Grünen-Parteivorsitzende Ricarda Lang davor gewarnt, Muslime pauschal zu verdächtigen. "Wir sollten uns davor hüten, alle Muslime unter Generalverdacht zu stellen", sagte Lang der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Viele Muslime in Deutschland verurteilen den Hamas-Terror ebenfalls", fügte sie hinzu. Es gebe viele Stimmen aus der islamischen Gemeinschaft, die sich klar gegen die Hamas positioniert hätten. Allerdings hätte sie sich ein "klareres Statement vonseiten der Islamverbände gewünscht", erklärte Lang. Diese hätten eine Verantwortung, dem Antisemitismus entgegenzutreten. Lang sprach sich für ein "gesellschaftliches Bündnis gegen Antisemitismus" aus.

Die EU-Kommission fordert Ägypten und Israel auf, ab sofort regelmäßige Hilfslieferungen in großem Stil in den umkämpften Gaza-Streifen zu lassen. "Es ist wichtig, dass die humanitären Konvois nach Gaza jetzt starten, ohne jede weitere Verzögerung. 20 Lastwagen sind allerdings nur wie ein Tropfen in einem Ozean, verglichen mit dem ungeheuren Bedarf, den die Menschen in Gaza haben", sagt der für humanitäre Hilfe und Krisenmanagement zuständige EU-Kommissar Janez Lenarcic der "Welt am Sonntag" einem Vorabbericht zufolge. Es sei, "eine rechtsverbindliche Verpflichtung gemäß dem humanitären Völkerrecht" und kein Luxus, den Menschen in Gaza Zugang zu lebenswichtigen Gütern zu gewähren.

US-Präsident Joe Biden sieht eine mögliche Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien als einen der Gründe für den Großangriff der Hamas auf Israel vor zwei Wochen. "Einer der Gründe, weshalb die Hamas gegen Israel vorgegangen ist, war, dass sie wussten, dass ich mich mit den Saudis zusammensetzten wollte", sagte Bidenbei einer Wahlkampfveranstaltung. "Die Saudis wollten Israel anerkennen, den Nahen Osten vereinen", erklärte der US-Präsident. Nachdem sich Israel und Saudi-Arabien Jahrzehntelang feindlich gegenüberstanden, hatten sich zuletzt die Anzeichen einer Annäherung verstärkt.

Eine Woche nach dem Großangriff der Hamas auf Israel verkündete Saudi-Arabien, die Gespräche über eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel unter Vermittlung der USA auszusetzen.

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hat mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman über die Lage in Israel, im Westjordanland und im Gazastreifen gesprochen. Das teilte Trudeaus Büro mit. "Die beiden Staatsoberhäupter brachten ihre tiefe Besorgnis über die humanitären Auswirkungen des Konflikts im Gazastreifen zum Ausdruck und betonten, wie wichtig es sei, dass alle Parteien die Zivilbevölkerung schützen und den humanitären Zugang zu den betroffenen Gebieten sicherstellen", hieß es.

Die Explosion auf einem Klinikgelände im Gazastreifen ist nach einer Einschätzung des französischen Militärgeheimdiensts wahrscheinlich von einer womöglich fehlgezündeten palästinensischen Rakete ausgelöst worden. Diese habe eine Sprengladung von rund fünf Kilogramm aufgewiesen, teilte ein ranghoher französischer Offizier laut der Nachrichtenagentur AP mit. Etliche Raketen im Arsenal der militant-islamistischen Hamas hätten Sprengsätze mit einem solchen Gewicht, darunter eine aus iranischer und eine weitere aus palästinensischer Produktion. Es gebe keine geheimdienstlichen Erkenntnisse, die auf einen israelischen Luftangriff auf das Al-Ahly-Krankenhaus in Gaza-Stadt hindeuten würden.

Die Einschätzung des französischen Militärgeheimdiensts beruht den Angaben zufolge auf vertraulichen Informationen, Satellitenbildern, frei verfügbaren Informationsquellen und Erkenntnissen, die andere Staaten geteilt hätten.

Etwa 90 Nobelpreisträger haben die Hamas eindringlich zur Freilassung aller Kinder aufgerufen, die sie bei ihrem Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober in den Gazastreifen entführt haben. Kinder gefangen zu halten, stelle "ein Kriegsverbrechen und ein schlimmes Verbrechen gegen die Menschlichkeit selbst dar", heißt es in einer von den Nobelpreisträgern unterzeichneten Petition.

Die Genfer Konvention zum Schutz von Zivilisten in Kriegssituationen erwähne Kinder 19 Mal. Das Schicksal der von der Hamas verschleppten Kinder gehe allerdings über jegliches Szenario hinaus, das in dem Abkommen ausgemalt werde. "Kinder sollten niemals als Faustpfänder auf dem Kriegsschauplatz betrachtet werden", heißt es in der Petition weiter. "Es ist unsere heilige Pflicht, die Unschuldigen zu schützen." Der israelische UN-Botschafter Gilad Erdan übergab die Petition an die Vereinten Nationen.

Nach Angaben des US-Präsidialamtes hat US-Präsident Joe Biden telefonisch mit den beiden amerikanischen Geiseln gesprochen, die von der Hamas freigelassen wurden. "Er teilte mit, dass sie die volle Unterstützung der US-Regierung haben werden, wenn sie sich von dieser schrecklichen Tortur erholen“, hieß es in einer Erklärung. Demnach sprach Biden auch mit ihren Familien.

Die EU und die USA haben bei einem Gipfeltreffen in Washington ihre Geschlossenheit in der Unterstützung für Israel und die Ukraine bekräftigt. "Diese Konflikte zeigen, dass Demokratien zusammenstehen müssen", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei dem Treffen mit US-Präsident Joe Biden und EU-Ratspräsident Charles Michel im Weißen Haus. "Wir standen zusammen, um die mutigen Menschen der Ukraine angesichts der Aggression von (dem russischen Präsidenten Wladimir) Putin zu unterstützen", sagte Biden. "Wir stehen jetzt zusammen, um Israel nach dem entsetzlichen Terrorangriff der Hamas zu unterstützen."

Michel sagte, die EU und die USA würden eine "vereinte Front" bilden. "Die Welt steht heute vor riesigen Herausforderungen. Und die Welt braucht heute mehr denn je ein starkes Bündnis zwischen der EU und den USA, um diese Herausforderungen anzugehen."

